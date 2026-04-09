三菱の小型SUV『エクスフォース』、マレーシアで販売開始…予約2000台超の好スタート

三菱自動車は4月8日、マレーシアにおいてコンパクトSUV『エクスフォース』の販売を開始したと発表した。

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2026年2月5日に始まった予約注文は、目標台数の2000台を上回る好調な立ち上がりとなっている。

同モデルはマレーシア市場において、『エクスパンダー』と並ぶ新たな主力モデルと位置付けられている。今回販売されるモデルは、ミツビシ・モーターズ・マレーシア（MMM）の生産委託会社であるハイコム・オートモーティブ・マニュファクチャーズ・マレーシアにより、パハン州ペカン工場で現地生産されている。

エクスフォースは「毎日を愉しく過ごすことができる頼もしい相棒」をコンセプトに開発された5人乗りのコンパクトSUVだ。スタイリッシュかつ力強いSUVデザインを持ちながら、取り回しのよいコンパクトなボディサイズを実現。5人乗車でも広々とした快適な居住空間が評価されており、都市部での扱いやすさとSUVらしい存在感を兼ね備えた商品性が幅広い層から支持されている。

同車は2023年11月にインドネシアで販売を開始後、ベトナム、フィリピンなどのアセアン地域をはじめ、中南米、アフリカ、中東へと展開を広げており、三菱自動車の重要な世界戦略車種のひとつとなっている。