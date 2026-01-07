ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

三菱自動車、台湾で9年ぶりに現地生産…SUV『エクスフォース』を1月中に発売へ

三菱 エクスフォース（台湾仕様）
  • 三菱 エクスフォース（台湾仕様）
  • 三菱 エクスフォース（台湾仕様）

三菱自動車は1月6日、コンパクトSUV『エクスフォース』を台湾における生産・販売会社の中華汽車工業の楊梅工場で生産し、1月中に販売を開始すると発表した。同社が台湾へ現地生産の新型車を投入するのは9年ぶりとなる。

【画像】三菱 エクスフォース（台湾仕様）

『エクスフォース』は「Best-suited buddy for an exciting life(毎日を愉しく過ごすことができる頼もしい相棒)」をコンセプトに開発した5人乗りのコンパクトSUVだ。

2023年11月にインドネシアで販売開始後、ベトナム、フィリピンなどのアセアン地域や、中南米、アフリカ、中東などに順次展開を拡大し、累計約6万2000台を販売している世界戦略車のひとつだ。

スタイリッシュかつ力強い本格的なSUVデザインを有し、取り回しの良いコンパクトなボディサイズでありながら、5人乗車でも広々とした快適な居住空間が評価されている。

今回発表したモデルは中華汽車が台湾市場向けに現地生産するモデルで、同国の排気ガス規制「ユーロ6c」に適合するとともに、レーダークルーズコントロールシステム(ACC)と車線維持支援機能(LKA)を統合制御するレベル2相当の高度運転支援機能、10.25インチの大型デジタルメーターや、現地専用の青色のボディカラーなどを同社の専用開発により新たに採用している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

三菱 エクスフォース（X-FORCE）

三菱自動車

SUV・クロスオーバー

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES