三菱自動車、台湾で9年ぶりに現地生産…SUV『エクスフォース』を1月中に発売へ

三菱自動車は1月6日、コンパクトSUV『エクスフォース』を台湾における生産・販売会社の中華汽車工業の楊梅工場で生産し、1月中に販売を開始すると発表した。同社が台湾へ現地生産の新型車を投入するのは9年ぶりとなる。

【画像】三菱 エクスフォース（台湾仕様）

『エクスフォース』は「Best-suited buddy for an exciting life(毎日を愉しく過ごすことができる頼もしい相棒)」をコンセプトに開発した5人乗りのコンパクトSUVだ。

2023年11月にインドネシアで販売開始後、ベトナム、フィリピンなどのアセアン地域や、中南米、アフリカ、中東などに順次展開を拡大し、累計約6万2000台を販売している世界戦略車のひとつだ。

スタイリッシュかつ力強い本格的なSUVデザインを有し、取り回しの良いコンパクトなボディサイズでありながら、5人乗車でも広々とした快適な居住空間が評価されている。

今回発表したモデルは中華汽車が台湾市場向けに現地生産するモデルで、同国の排気ガス規制「ユーロ6c」に適合するとともに、レーダークルーズコントロールシステム(ACC)と車線維持支援機能(LKA)を統合制御するレベル2相当の高度運転支援機能、10.25インチの大型デジタルメーターや、現地専用の青色のボディカラーなどを同社の専用開発により新たに採用している。