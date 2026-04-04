トヨタ『ランクル250』ガソリン車が一部改良、安全・盗難防止機能を標準装備に…価格は577万9400円

トヨタは4月3日、『ランドクルーザー250』シリーズのガソリン車を一部改良して発売した。なお、ディーゼル車については2026年12月以降の発売を予定している。今回の改良では、VXグレード（ガソリン車）に安全機能や盗難防止機能を標準装備したほか、オプション設定を見直して商品力を高めた。

【画像】トヨタ・ランドクルーザー250

安全機能として、「トヨタチームメイト（アドバンストドライブ＜渋滞時支援＞）」と「ドライバーモニター」を標準設定した。

さらに、「緊急時操舵支援（アクティブ操舵支援付）」「フロントクロストラフィックアラート（FCTA）」「レーンチェンジアシスト（LCA）」もトヨタセーフティセンスの機能拡張として標準装備した。

トヨタ・ランドクルーザー250

盗難防止機能として、「スマートキー測距システム」と「T-Connectマイカー始動ロック」を標準設定した。

そのほか、運転席8ウェイパワーシートおよび助手席4ウェイパワーシート、運転席シートポジションメモリーを標準装備した。ボディカラーには「ニュートラルブラック」と「サンド」が追加された。

メーカーオプションとしては、「丸目型Bi-Beam LEDヘッドランプ」が新たに設定された。

VXグレード（ガソリン車 4WD・7人乗り）の価格は577万9400円（税込）。

トヨタ・ランドクルーザー250