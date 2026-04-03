GR GT3、ハッピーセット「トミカ」に登場　4月10日から

GAZOO Racing（GR）は、マクドナルドの「ハッピーセット」とコラボレーションを4月上旬から実施する。

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4月3日、子どもたちのイマジネーションの世界で走るGR GT3を描いたコラボレーションムービー「DREAM MATCH」を公開した。

4月10日からは、全国のマクドナルド店舗（一部店舗を除く）で販売されるハッピーセット「トミカ」に、GR GT3が登場する。期間は4月10日から4月23日までで、「トヨタ タウンエース ハンバーガーカー」など3車種とともに、全4車種のうちランダムで1つが付属する。

4月24日から5月7日はラインナップが切り替わり、新たな4車種と「ひみつのおもちゃ」1車種を含む全5車種からランダムで1つが付く。

5月8日からは、GR GT3を含むこれまでの全8車種と「ひみつのおもちゃ」1車種の全9車種からランダムで1つが付属する。

また、コラボを記念して「GR GT3ラッピングデザインコンテスト」を開催予定だ。4月10日からGRの公式Xで募集し、GRオリジナルのGR GT3のぬりえに、夢のラッピングを自由にデザインして応募できる。子どもだけでなく大人も参加可能で、審査の上で受賞者には特別な賞品を用意する。応募期間や方法などの詳細は4月10日以降に特設サイトで順次公開される。

登場する車は、2025年12月にワールドプレミアを行ったGR GT3だ。GR GT3はFIA GT3規格のレーシングカーで、GR GTをベースにした新型として位置づけられている。