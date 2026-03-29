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「うなぎパイ」メーカーとヤマハ発動機が共同開発、「乗り物サブレ」4月1日発売へ

ヤマハ発動機と春華堂の「NORIMONO SABLE（乗り物サブレ）」
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ヤマハ発動機は、乗り物の楽しさを「味わう」新たな商品として「NORIMONO SABLE（乗り物サブレ）」を4月1日より発売する。

【画像】「NORIMONO SABLE（乗り物サブレ）」

本商品は、同じヤマハブランドを使用するヤマハと、銘菓「うなぎパイ」を製造する菓子メーカーの春華堂との合同企画商品となる。同日にはヤマハから「GAKKI SABLE（楽器サブレ）」も発売される。

本商品は、ヤマハ発動機が横浜・みなとみらいにて運営する体験型ショールーム「Yamaha E-Ride Base」にて提供し、好評を得ていた「モビリティサブレ」を、顧客からの要望を受けて商品化したものだ。

サブレのデザインには、ヤマハ発動機製品であるオートバイ、スクーター、電動アシスト自転車、ボート、水上バイク、四輪バギー、産業用無人ヘリコプターに加え、ブランド名の漢字表記「山葉」にちなんだ葉っぱ柄の計8種を採用。それぞれのデザインを1枚ずつ、計8枚を1箱に詰め合わせている。

ヤマハ発動機と春華堂の「NORIMONO SABLE（乗り物サブレ）」ヤマハ発動機と春華堂の「NORIMONO SABLE（乗り物サブレ）」

本商品の製造元は、ヤマハ発動機と同じく静岡県に本社を構え、浜名湖名産「うなぎパイ」で知られる春華堂。厳選された素材に、うなぎパイと同じ「うなぎ粉」と国産バターを合わせ、さっくり軽やかな食感とまろやかでどこか懐かしい味わいを楽しめる。

本商品は横浜みなとみらいの「Yamaha E-Ride Base」、静岡県磐田市のヤマハ発動機企業ミュージアム「コミュニケーションプラザ」にて販売する。

またヤマハからは、本商品と同じ素材を使用し、ピアノやギターなどの楽器をモチーフとした「GAKKI SABLE」が4月1日より発売される。こちらはヤマハミュージック横浜みなとみらい店にて販売される。

商品概要は、内容量8枚（各デザイン1枚×8種、個別包装）、価格1200円（税込）。アレルギー物質は卵・小麦・乳成分・大豆を含む。

《森脇稔》

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