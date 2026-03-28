自宅の愛聴サウンドを愛車で再現、スカイラインに組んだ究極カーオーディオとは［Pro Shop インストール・レビュー］by モービルサウンドテクノロジー　前編

ホームオーディオで磨いた理想の音を、日産『スカイライン』の車内でも味わいたい。そんな思いから小栗さんはシステムを刷新した。

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◆ホームオーディオで愛した音をスカイラインの車内で再現する

フロアボードを外すと床下スペースにはこのように2台のパワーアンプ、DSP、オーディオプレイヤーなどが取り付けられる。

数多くのユニットを限られたスペースに収めるため、フロアは二重構造にしてある。前面ウォールも有効活用している。

ケーブルのレイアウトも考えたユニと配置でムダのないインストールデザインとなった。

ホームオーディオにこだわる小栗さんは、自宅にサウンド自慢のシステムを備え、日頃から音楽を楽しんでいる。そんな小栗さんが愛車スカイラインのインテリアをカスタムする中で、オーディオのグレードアップに力を入れ始めたのは自然な流れだった。狙ったのは“わくわくする楽しい音”。自宅で鳴らしている真空管アンプやタンノイのスピーカーが奏でる音の方向性を車内でも再現したいと思ったことが、システムアップのきっかけになった。

ハイレベルなサウンドを目指した小栗さんが選んだのは、厳選されたハイエンドユニット群だ。ラゲッジにはパワーアンプ、DSP、オーディオプレーヤーなどを整然とインストール。大量のユニットをフロア下と前面ウォールのスペースを余すところなく使って収めたスタイルは見事だ。床下の作り込みも美しく、見えない部分にまで気を配ったインストールも光る。フロアをカバーした際、前方のウォールにARCオーディオの4200SE-Trad 10thアニバーサリーモデルがショーアップされる演出も見どころになっている。

理想のサウンドを実現するために、小栗さんはユニット選びにも徹底してこだわった。フロア下には2層構造のオーディオボードを作り込んでおり、上層には先に紹介したパワーアンプ類をインストール。一方の下層にはキャパシターなどのパーツ類を配置した。限られたスペースを無駄なく使い切る、完成度の高いインストールが施されている。

◆3台のパワーアンプと高性能DSP、デジタルプレーヤーで築いた鉄壁のシステム

パワーアンプに選んだのはARCオーディオ、4200SE-Tradを2台フロア下に設置して質の高い増幅を担当する。

前面ウォールにフェイスパネルを見せるようにインストールされるのはARCオーディオの4100SE-Trad 10thアニバーサリー。

DSPのクオリティ、サウンドのち密さにこだわる小栗さんが選んだユニットはリゾルトのM-DSPだった。

音楽再生はアウネのデジタルプレイヤーであるGTS3に担当させる。サウンドの質感を高めるのにも一役買っている。

ラゲッジの主役になっているのはARCオーディオのパワーアンプだ。前面ウォールに埋め込み取り付けされているのはARCオーディオの4200SE-Trad 10thアニバーサリー。さらにフロアパネル下には同じくARCオーディオの4200SE-Tradを2台インストールし、3台のパワーアンプでフロント4ウェイ、リアスピーカー、サブウーファーを駆動するシステムを作り上げた。

一方、DSPにもオーナーの強いこだわりがある。これまでもハイエンドDSPユニットを使ってきたが、今回新たに導入したのはリゾルトのM-DSPだ。微細な音の響きを重視し、信号処理精度の高いDSPを組み入れることで、サウンドを好みの方向へと緻密にチューニングしている。

さらに車載オーディオプレーヤーとして選んだのは、アウネのデジタルプレーヤーGTS3。音の隅々まで見えてくるようなサウンドが魅力で、オーナーお気に入りのユニットでもある。システムの総仕上げとして取り入れた1台であり、今後はさらなる完成度を求めてクロックジェネレーターの導入も視野に入れている。

◆RCAから電源まで厳選、ケーブル選びが音の完成度を押し上げた

前面ウォール面にはパワーアンプのインストールに加えて、電源の強化パーツも設置。配線の取り回しなども考慮された作り。

フロア下の作り込みも配線をうまく取り廻すための構造を込めたのが見える。フロアの構造も含めて見えない部分にも力を入れる。

フロアボードを被せればこのようなスタイルになる。前面ウォールの印象的なパワーアンプを見せるスタイルが美しい。

このようにユニット選びにはオーナーのこだわりが詰まったが、もうひとつ徹底したのがケーブル選びだ。今回のシステムではRCAケーブルをはじめ、スピーカーケーブルからパワーケーブルまでチェルノフ製で統一した。狙いは明快で、RCAケーブルによって「音の響きがグレードアップすること」、そして「自然なサウンドで心地よいこと」を求めたという。実際に狙い通りの音に仕上がり、さらにパワーケーブルでも「音のシャープさがアップした」と、いずれもサウンドに好影響を与えていることを確認済みだ。

これだけのユニットを組み込んだラゲッジは、インストール面でも徹底してこだわられている。フロア下や前面ウォールの内部を見ると、ケーブルのスムーズな取り回しやフロアボードのマウント形状にまで神経が行き届いているのがわかる。普段は見えない場所だが、その美しく仕上げられた内部を見るだけでも高音質ぶりが想像できるフィニッシュだ。

オーディオコンペにも積極的に参加している小栗さん。すでにハイレベルなシステムを完成させているが、さらなるサウンド向上を目指し、今なお進化の過程にあるという。次回の後編では、こだわり満載のフロントスピーカーについて紹介していくこととしよう。

土田康弘｜ライター

デジタル音声に関わるエンジニアを経験した後、出版社の編集者に転職。バイク雑誌や4WD雑誌の編集部で勤務した。独立後はカーオーディオ、クルマ、腕時計、モノ系、インテリア、アウトドア関連など幅広いジャンルでライティングを手がけ、カーオーディオ雑誌の編集長も請け負った。現在もカーオーディオをはじめとしたライティングを中心に活動中。