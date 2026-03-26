ホンダ『ZR-V』一部改良、ハイブリッド車のみに統一…新グリルの採用やアウトドア仕様も

ホンダは、SUV『ZR-V』を一部改良し、3月27日より発売する。今回の一部改良では、パワートレインをスポーティーで力強い走行性能と環境性能を両立する2モーターハイブリッドシステム「e:HEV」に統一した。

【画像】ホンダ『ZR-V』の一部改良モデル

また、「e:HEV Z」に、SUVらしい力強さとアクティブな世界観を表現した特別仕様車「CROSS TOURING（クロスツーリング）」を新たに設定し、多様化する顧客のライフスタイルや嗜好に応えるラインアップとした。

ホンダ ZR-V e:HEV Z特別仕様車 BLACK STYLE

「e:HEV Z」と「BLACK STYLE（ブラックスタイル）」、「CROSS TOURING」には、新たにGoogle搭載Honda CONNECTディスプレーを採用。Googleアシスタント、Googleマップ、Google Playなどにより、クルマの移動と日常がシームレスにつながり、よりパーソナライズされたドライブ体験を提供する。

BLACK STYLEでは、これまでのバーチカル・フロントグリルに替わり、ハニカムパターン・フロントグリルを採用。フロントグリルやアルミホイール、シャークフィンアンテナなどのエクステリア各所にブラック基調の専用アイテムを採用し、ZR-Vのスポーティーさとプレミアム感を一層高めた。

BLACK STYLE ハニカムパターン・フロントグリル

BLACK STYLE シャークフィンアンテナ＆テールゲートスポイラー

CROSS TOURINGでは、マットグレー・メタリックの塗装を施したハニカムパターン・フロントグリルや、マットブラックのアルミホイールなど、専用エクステリアパーツを随所に施し、街でもアウトドアでも映えるアクティブなスタイルを表現している。また、インテリアにはオレンジステッチを施した個性的なグレージュ内装を採用し、爽快かつ解放的で上質感を感じられる室内空間とした。

メーカー希望小売価格は、e:HEV Xが370万7000円（FF）から、e:HEV Zが430万7600円（FF）から、BLACK STYLEが447万9200円（FF）から、CROSS TOURINGが452万9800円（FF）から（いずれも税込）。各モデルとも4WDを選択することが可能。

CROSS TOURING 専用フロントバンパーガーニッシュ/専用フロントバンパーロアーガーニッシュ

CROSS TOURING 本革シート（オレンジステッチ）