「バカ売れしそう」ホンダ『CB400SF』復活に人気殺到！ SNSでは「かっこよすぎて震える」など反響続々、大阪ショーの目玉に

ホンダは3月20日、新世代の直列4気筒・400ccクラスのエンジンを搭載する新型『CB400 SUPER FOUR E-Clutch Concept』と『CBR400R FOUR E-Clutch Concept』を「大阪モーターサイクルショー2026」で発表した。待望の“CBヨンヒャク”復活にSNSでは、「マジか!?」「これは欲しい!!!」「売れる要素しかない」など話題となっている。

【画像】大阪モーターサイクルショー2026の目玉となったホンダ『CB400SF』

CB400 SUPER FOUR（SF）は、1992年に誕生し、教習車としても親しまれたホンダを代表する車種。約30年にわたり400ccクラスのスタンダード車種として人気だったが、排出ガス規制への対応が困難であることから2022年に生産を終了。ファンの間では「CB400SF」の復活が待ち望まれていた。

ホンダ CB400 SUPER FOUR E-Clutch Concept（大阪モーターサイクルショー2026）

CB400 SUPER FOUR E-Clutch Conceptは、「Next Stage CB “すべての瞬間が、楽しさにつながる”」を開発コンセプトに、「さまざまなシーンで乗っていて楽しいスタンダードネイキッドスポーツ」を目指した。1992年発売の初代CB400 SUPER FOURからの系統を受け継ぎ、汎用性の高いジャパニーズネイキッドスタイルを採用。歴史あるCBのプロダクトブランドを進化させた。

そしてもう一台、CBR400R FOUR E-Clutch Conceptは、「New Generation Sport “普段使いから得られる高揚感”」を開発コンセプトに、「走りそのものに集中するシーンで得られるより一層の充実感」を目指した。金属を削り出したようなソリッドな面表現を取り入れたフルカウルモデルで、近未来的な灯火器のデザインとあわせて最先端マシンの持つ高い性能を表現している。

ホンダ CBR400R FOUR E-Clutch Concept（大阪モーターサイクルショー2026）

両モデルともに、ファンライドの最大化を目指した車体と足まわりからなる新プラットフォームに、新設計の直列4気筒エンジンを搭載。クラッチコントロールを自動制御する「Honda E-Clutch」やダイレクトなスロットルレスポンスに寄与する「スロットルバイワイヤシステム」など各種の電子制御技術を採用し、より上質なライディング体験を提供するという。

現時点ではコンセプトモデルのため、発売時期や詳細なスペックは明らかになっていない。ホンダモーターサイクルジャパンの室岡克博社長は、「両モデルともに近い将来お客様にお届けできるように現在開発を進めています。ぜひご期待ください」とアピールした。

大阪モーターサイクルショー開幕前から復活が示唆されていた新世代CB400。現段階ではコンセプトとはいえ、正式な発表となったことでX（旧Twitter）では、「マジか!?」「これは欲しい!!!」「売れる要素しかない」「やばい、かっこよすぎて震えるんだけど 見てるだけで幸せ」「カッコいい！スペンサーカラーも健在 めちゃ良い。バカ売れしそう」「発売されたら即購入致します」など、ホンダファン、バイクファンから歓喜の声が上がっている。

ホンダ CB400 SUPER FOUR E-Clutch Concept（大阪モーターサイクルショー2026）

また、会場で実車を見たというユーザーからも「マフラー太くてマットなカラーが カッコよかった」「スタイルいいし、何よりＥクラッチの収まりがすごくいい」「Eクラッチも搭載で完成度も高く隙がない ホンダさん凄いなぁ…」といったコメントが寄せられているほか、「確実に軽量化はしてると思うので試乗出たら乗ってみたい」「コレをその手で真のCB400SFにカスタムしてみるのも面白いんじゃなかろうか」「これでカワサキやヤマハがネイキッド400出してくれると活気づくかもね」など、今後の展開に期待する声も。

また、今回の大阪モーターサイクルショー最大級の目玉だったということもあり、「HONDAブースに近づけないw CB400SF人気恐るべし」など、大混雑の様子を伝えるコメントも多く見られた。2日目、3日目はもちろん、27日に開幕する「東京モーターサイクルショー2026」でも大注目の一台となりそうだ。