トヨタ『ハイランダー』新型発表、BEVで登場　北米で2026年後半発売

トヨタ自動車は、カーボンニュートラル社会の実現に向けた「マルチパスウェイ」の取り組みのもと、北米におけるバッテリーEV（BEV）のラインアップを拡充すると発表した。

あわせて2月11日（日本時間）、米国カリフォルニア州オーハイで、北米事業体のToyota Motor North Americaが、3列シートSUV『ハイランダー』BEVモデルを世界初披露した。ハイランダーは北米2027年モデルとしてフルモデルチェンジ、フル電動モデルになる。北米での発売は2026年後半を予定。

トヨタは「もっといいクルマづくり」を掲げ、商品と地域を軸に経営を進めてきた。パワートレイン開発では、各国・地域の多様なニーズに応えるため、電動車の選択肢を用意する「マルチパスウェイ」を推進している。

今回、北米市場でもこの取り組みを着実に進めるため、重要な選択肢であるBEVラインナップにハイランダーを追加した。『bZ』（日本名：bZ4X）、『C-HR』（欧州名：C-HR+）、「bZ Woodland」（欧州名：bZ4X Touring）に続くBEV第4弾だ。生産はToyota Motor Manufacturing Kentucky（TMMK）が担う。

ハイランダーは、広い室内空間と優れた走破性を備えた3列シートSUVとして、都市からアウトドアまで幅広い用途に対応するモデル。2001年に米国で初代を発売して以来、累計約360万台以上を販売してきた。

発表されたBEVモデルでは、リチウムイオンバッテリーを2種類設定する。総電力量76.96kWh仕様は街乗り中心の利用を想定。総電力量95.82kWh仕様は長距離移動やアウトドア用途を想定し、航続距離の向上をめざす。

駆動方式は前輪駆動（FWD）と全輪駆動（AWD）を用意する。95.82kWh仕様では、大容量バッテリーの採用やeAxleの高効率化により、AWDで320マイル＝515km以上の航続を目標に開発を進めている。

また、バッテリープレコンディショニングを採用。充電前にバッテリー温度を最適化することで、冷間時の急速充電時間を約30分とすることを目標としている。