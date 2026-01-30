日産『リーフ』新型に新グレード「B5」、航続最大521km…438万9000円から

日産自動車は1月29日、55kWhのバッテリーを搭載した新型『リーフ』の「B5」グレードを発表した。価格は438万9000円からとなる。

【画像】日産『リーフ』新型の「B5」グレード

次世代のクロスオーバーEVとして全面刷新された3代目となる新型リーフは、2010年の初代リーフの発売から15年間積み重ねた知見と経験を最大限に活かして開発された。2024年10月に発表した78kWhのバッテリーを搭載する「B7」グレードは、先進的なデザインや滑らかな走りに加え、実用的な航続距離や高い充電性能などが、顧客より高く評価されている。

今回新たに発表したB5グレードは、広々とした室内空間、EVならではの力強く静かな走り、そして先進の運転支援技術などの新型リーフの魅力をそのままに、55kWhのバッテリーを搭載したモデルだ。一充電走行距離は最大521km(WLTC)を実現し、買い物などの日常使いや週末のドライブにも十分な航続距離と、より求めやすい価格を両立している。

新型日産リーフは、安心して長距離ドライブも楽しめるB7と、日常の移動をより快適にするB5の2つのシリーズを用意することで、多様なニーズに応えるとともに、EVがもたらす豊かなライフスタイルを多くの顧客に届けていく。

新型リーフのB5は、1月29日より全国の日産販売店にて注文の受付を開始。3月より順次顧客に納車を開始する予定だ。