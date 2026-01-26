ホーム 自動車 テクノロジー カーナビ／カーオーディオ新製品 記事

デモカーの音と愛車の音を聴き比べて、何が足りないかをチェック！［初めてのカーオーディオ“とっておき”をプロが提案］

『ウイニング』（滋賀県草津市）にて製作されたオーディオカーの一例。
  • 『ウイニング』（滋賀県草津市）にて製作されたオーディオカーの一例。
  • 『ウイニング』（滋賀県草津市）にて製作されたオーディオカーの一例。
  • 『ウイニング』（滋賀県草津市）にて製作されたオーディオカーの一例。
  • 『ウイニング』（滋賀県草津市）にて製作されたオーディオカーの一例。

運転中には音楽が欠かせないと思っているドライバーは多くいる。さて、その音楽を今よりもっと良い音で楽しめたらどうだろう。当連載では、それを実現できるシステムアップ法を全国の有名「カーオーディオ・プロショップ」に訊き、紹介している。

【画像全4枚】

今回は、滋賀県草津市にて店舗を構える人気ショップ、『ウイニング』の中江さんに話を訊いた。

◆ライト仕様のデモカーのサウンドを体験してもらった上で、現在の音への不満をリサーチ！

早速『ウイニング』の中江さんに、音を良くしたいと言って来店するビギナーにどんな提案をすることが多いのかを訊ねると……。

「当店ではまずデモカーの音をお聴きいただきます。その上でご自身のおクルマの音のご不満点をお訊きして、それを解消可能な方法をご提案するようにしています。

なお初心者の方にお聴きいただくデモカー（スズキ『ジムニーシエラ』）に搭載してあるのは、ライトなシステムです。メインユニットにカロッツェリアの『サイバーナビ』を使い、その内蔵パワーアンプにてフォーカルのジムニー専用スピーカーを鳴らしています。さらにはチューンナップサブウーファーも加えてあります。

ちなみにサイバーナビではフロント2ウェイスピーカーの“マルチ制御”を行えますので、詳細なチューニングを実行できます。お聴きいただく際には、チューニングの有り無しも聴き比べていただきます」

『ウイニング』（滋賀県草津市）にて製作されたオーディオカーの一例。『ウイニング』（滋賀県草津市）にて製作されたオーディオカーの一例。

◆音色を良くしたいならスピーカー交換を、リアルな音場の再現を望むならアンプDSPを！

「そうしてデモカーの音と比べてのご不満点が音色にあるとのことでしたら、スピーカー交換をお薦めします。または、デモカーで体感できるようなリアルなサウンドステージの再現をお望みでしたら、パワーアンプ内蔵DSPの追加をご案内しています。

なおスピーカー交換もアンプDSPの追加も、ご予算は10万円程度を見ていただけますと満足度の高いシステムアップを行えます。

ちなみにスピーカー交換についてはお得なセットプランをご用意していますので、スピーカー、インナーバッフル、デッドニング、そして取り付け工賃も含めて税込11万円でご案内しています。スピーカーは、フォーカル、ブラム、ヘリックス、モレルの6万円台くらいのモデルをラインナップしています。この中からお好きなものをお選びいただけます。

ところで当プランに含まれているフォーカルのスピーカーは『フラックスシリーズ』のモデルですが、もう1ランク上げて定番ラインの『K2パワーシリーズ』のモデルを選ばれる方も多いです」

『ウイニング』（滋賀県草津市）にて製作されたオーディオカーの一例。『ウイニング』（滋賀県草津市）にて製作されたオーディオカーの一例。

◆予算と将来的なシステムレイアウト展望とを踏まえて、ベストなアンプDSPを選択！

「一方、パワーアンプ内蔵DSPではプラグアンドプレイの『PLUG&PLAY 640』（税込価格：7万1500）を、入門機としてお薦めすることが多いです。当機ではフロント2ウェイ＋サブウーファーをコントロールでき、フロント2ウェイスピーカーを当機の内蔵パワーアンプにて鳴らせます。

なお将来的にはもっと高度なスピーカーシステムも組んでみたいとも思われる方には、コントロールできるch数が多いモデルをお薦めします。例えば、ミューディメンションの『DSP610AB』（税込価格：13万2000円）が人気です。当機でしたら10chのコントロールを行えますので、フロント3ウェイの構築やリアスピーカーの緻密な制御も実行できます。

昨今はリーズナブルでかつ性能の高いパワーアンプ内蔵DSPがさまざま出ていますので、ご予算と将来的な展望に合わせて、ベストな1台をお選びいただけます。

お近くでしたらお気軽にお越しください。ぜひデモカーの音もお聴きいただきたいですね。お待ちしています」

《太田祥三》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

初めてのカーオーディオ

カーオーディオ プロショップ

カーオーディオ

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES