デモカーの音と愛車の音を聴き比べて、何が足りないかをチェック！［初めてのカーオーディオ“とっておき”をプロが提案］

運転中には音楽が欠かせないと思っているドライバーは多くいる。さて、その音楽を今よりもっと良い音で楽しめたらどうだろう。当連載では、それを実現できるシステムアップ法を全国の有名「カーオーディオ・プロショップ」に訊き、紹介している。

今回は、滋賀県草津市にて店舗を構える人気ショップ、『ウイニング』の中江さんに話を訊いた。

◆ライト仕様のデモカーのサウンドを体験してもらった上で、現在の音への不満をリサーチ！

早速『ウイニング』の中江さんに、音を良くしたいと言って来店するビギナーにどんな提案をすることが多いのかを訊ねると……。

「当店ではまずデモカーの音をお聴きいただきます。その上でご自身のおクルマの音のご不満点をお訊きして、それを解消可能な方法をご提案するようにしています。

なお初心者の方にお聴きいただくデモカー（スズキ『ジムニーシエラ』）に搭載してあるのは、ライトなシステムです。メインユニットにカロッツェリアの『サイバーナビ』を使い、その内蔵パワーアンプにてフォーカルのジムニー専用スピーカーを鳴らしています。さらにはチューンナップサブウーファーも加えてあります。

ちなみにサイバーナビではフロント2ウェイスピーカーの“マルチ制御”を行えますので、詳細なチューニングを実行できます。お聴きいただく際には、チューニングの有り無しも聴き比べていただきます」

◆音色を良くしたいならスピーカー交換を、リアルな音場の再現を望むならアンプDSPを！

「そうしてデモカーの音と比べてのご不満点が音色にあるとのことでしたら、スピーカー交換をお薦めします。または、デモカーで体感できるようなリアルなサウンドステージの再現をお望みでしたら、パワーアンプ内蔵DSPの追加をご案内しています。

なおスピーカー交換もアンプDSPの追加も、ご予算は10万円程度を見ていただけますと満足度の高いシステムアップを行えます。

ちなみにスピーカー交換についてはお得なセットプランをご用意していますので、スピーカー、インナーバッフル、デッドニング、そして取り付け工賃も含めて税込11万円でご案内しています。スピーカーは、フォーカル、ブラム、ヘリックス、モレルの6万円台くらいのモデルをラインナップしています。この中からお好きなものをお選びいただけます。

ところで当プランに含まれているフォーカルのスピーカーは『フラックスシリーズ』のモデルですが、もう1ランク上げて定番ラインの『K2パワーシリーズ』のモデルを選ばれる方も多いです」

◆予算と将来的なシステムレイアウト展望とを踏まえて、ベストなアンプDSPを選択！

「一方、パワーアンプ内蔵DSPではプラグアンドプレイの『PLUG&PLAY 640』（税込価格：7万1500）を、入門機としてお薦めすることが多いです。当機ではフロント2ウェイ＋サブウーファーをコントロールでき、フロント2ウェイスピーカーを当機の内蔵パワーアンプにて鳴らせます。

なお将来的にはもっと高度なスピーカーシステムも組んでみたいとも思われる方には、コントロールできるch数が多いモデルをお薦めします。例えば、ミューディメンションの『DSP610AB』（税込価格：13万2000円）が人気です。当機でしたら10chのコントロールを行えますので、フロント3ウェイの構築やリアスピーカーの緻密な制御も実行できます。

昨今はリーズナブルでかつ性能の高いパワーアンプ内蔵DSPがさまざま出ていますので、ご予算と将来的な展望に合わせて、ベストな1台をお選びいただけます。

お近くでしたらお気軽にお越しください。ぜひデモカーの音もお聴きいただきたいですね。お待ちしています」