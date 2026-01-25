冬場に多いバッテリー上がり対策、バッテリーを長持ちさせるには…冬のメンテナンスまとめ

ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

2025年11月～2026年1月に公開されたWeeklyメンテナンス連載記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。バッテリー上がりを防ぐメンテナンスについて注目が集まりました。


1位） 車のバッテリー復活・延命テク完全ガイド！ 補充電とケミカルでここまで変わる～Weeklyメンテナンス～：290 Pt.

クルマのトラブルの中でも発生頻度が比較的高いのはバッテリー上がりだ。トラブルが起きてしまうとエンジン始動が困難になり、やっかいだ。愛車のバッテリー上がり対策として、経年劣化に対する復活処理を試してみると良いだろう。
バッテリー上がりはロードサービス出動回数が常にトップランク





2位） 洗車で見つけた小キズ、板金いらずのDIY補修術 ～Weeklyメンテナンス～：106 Pt.

洗車時に気が付いたボディの小さなキズは、板金修理に出す前にコンパウンドでDIY補修を試せる。軽度の補修なら意外とハードルは高くない。
軽いキズならDIYでのリペアも候補にあがる





3位） 4600Kか6500Kか？ 車内を美しく見せるルームランプLEDの選び方～Weeklyメンテナンス～：42 Pt.

愛車のインテリアを自分流にグレードアップしたいユーザーが手軽に実践できるのが、ルームランプのLED化だ。白熱球の純正ランプを交換するだけで車内を明るくし、イメージアップできる。
好みの発光色のLEDを装着することで車内空間がより魅力的に





4位） 水アカ＆ウォータースポット対策！ 純水洗車とケミカル選びで愛車の艶を守る～Weeklyメンテナンス～：40 Pt.

本格的な冬が来る前にしっかりボディのメンテナンスを施して、クルマのコンディションを整えておこう。そこで注意したいのがボディを傷める原因となるウォータースポットだ。致命的な状況になる前に対処しておきたい。
ウォータースポットを放置してしまうと塗装面のダメージを引き起こすことも





5位） 5分でできる雨対策！ 専用撥水剤とフィルムでドアミラーとバックカメラが劇的に見やすい～Weeklyメンテナンス～：22 Pt.

雨のドライブで煩わしいのが視界不良だ。しかしフロントウィンドウには撥水処理を施してもドアミラーやバックカメラの水滴には気付かないケースも多い。そんな対策を実施してみよう。
ドアミラーなどの水滴は走行中に除去できないためメンテナンスが重要


《レスポンス編集部》

