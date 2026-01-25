冬場に多いバッテリー上がり対策、バッテリーを長持ちさせるには…冬のメンテナンスまとめ

2025年11月～2026年1月に公開されたWeeklyメンテナンス連載記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。バッテリー上がりを防ぐメンテナンスについて注目が集まりました。
クルマのトラブルの中でも発生頻度が比較的高いのはバッテリー上がりだ。トラブルが起きてしまうとエンジン始動が困難になり、やっかいだ。愛車のバッテリー上がり対策として、経年劣化に対する復活処理を試してみると良いだろう。
洗車時に気が付いたボディの小さなキズは、板金修理に出す前にコンパウンドでDIY補修を試せる。軽度の補修なら意外とハードルは高くない。
愛車のインテリアを自分流にグレードアップしたいユーザーが手軽に実践できるのが、ルームランプのLED化だ。白熱球の純正ランプを交換するだけで車内を明るくし、イメージアップできる。
本格的な冬が来る前にしっかりボディのメンテナンスを施して、クルマのコンディションを整えておこう。そこで注意したいのがボディを傷める原因となるウォータースポットだ。致命的な状況になる前に対処しておきたい。
雨のドライブで煩わしいのが視界不良だ。しかしフロントウィンドウには撥水処理を施してもドアミラーやバックカメラの水滴には気付かないケースも多い。そんな対策を実施してみよう。