“専門店”が存在するのはなぜ？ そこに行けばすべてがクリアに！［イン・カー・リスニング学…プロショップ編］

愛車の音響システムを進化させていくことを趣味として楽しんでいるドライバーが多くいる。ここでは、そんなマニアックな世界の面白さや奥深さを、音楽好きなドライバーに向けて紹介している。今回からは、「カーオーディオ・プロショップ」という存在について説明していく。

◆音響機材の交換や増設作業を請け負う専門家が、全国各地で活躍中！

さて、カーライフを送る上ではさまざまなアフターパーツが活用されることとなる。その中で、音響機材の取り換えや増設の相談はどこですれば良いのかというと、答はズバリカーオーディオ・プロショップだ。実は全国各地で、それら作業を請け負ってくれるプロが活躍していて、そこに行けば音に関するさまざまな要望に応えてくれる。

ところで、カーオーディオ・プロショップが存在しているのはなぜかというと、その答も単純明快だ。「音響機器の取り扱いには専門的な技術と知識が必要だから」だ。

というわけで今回は、専門的な技術や知識とはどのようなものなのかを説明していく。まず1つ目として挙げるべきは「バラシの技術」だ。「バラシ」とは、内装パネル類を外す作業のことを指す。

なお例えばドリンクホルダーを取り付けようと思ったら、製品を買ってきてそれをどこかにポンと置いたり、取り付けパーツを使ってどこかにはめ込んだりすれば良い。

◆内装パネルの“バラシ作業”は一般ドライバーには困難…。しかしプロなら朝飯前！

対して音響機材は、車内の内装パネルを外さないと取り付けられない場合がほとんどだ。ドアスピーカーしかり、メインユニットしかり。さらにはシート下に設置できるものでも電源配線を行う際にはどこかしらの内装パネルを取り外す必要性が生じてしまう。

ちなみにクルマいじりを趣味とするドライバーなら内装パネルの取り外しに慣れているかもしれないが、一般ドライバーにとってはその作業は難易度が高い。その点、カーオーディオ・プロショップは、バラシ作業は朝飯前だ。

次いで2つ目として挙げるべきは、「電気配線の技術」だ。家電品であれば電源配線はプラグをコンセントに挿せば完了できるが、音響機材の多くはどこかしらからプラス電源を分岐させるなりして取り出さないと使えない。極一部、シガーソケットやUSBポートから電源を取れるアイテムもあるが、多くはメインユニットの裏側やヒューズボックス、さらには車両のメインバッテリーからケーブルを引き回す必要があるものもある。

◆電源配線作業には、安全面への配慮が必須。プロならそこも抜かりなく実行！

そして、電源線の扱いには電気的な知識が必要となる。特に重要なのは安全面への配慮だ。というのもクルマでは、ボディがマイナス側の電源ケーブルの役目を負っている。なので電源配線のマイナス側のケーブルは、音響機材のそばのボディに接続すればOKだ。このような仕組みとすることで、配線を簡略化できている。

しかし、この仕組みが危険な状態を作り出す要因とも成り得てしまう。プラス側のケーブルがどこかで断線し導体がむき出しとなりボディに触れると、“ショート”と呼ばれるプラス側の配線とマイナス側の配線とが直結する状態となり、一気に大量の電気が流れ出す。結果、ケーブルは溶け出し最悪、車両火災が発生する。

しかしカーオーディオ・プロショップなら電気的な知識も有しているので、それが起こらないような、そして起こっても被害が最小限で済むような処置を施せる。

今回は以上だ。次回もカーオーディオ・プロショップが有する技術について説明していく。乞うご期待。