ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

トヨタ『ヤリス』に欧州2026年型、主力の「Mid+」グレード強化…マットブラック17インチホイールや新色グレー採用

トヨタ『ヤリス』の2026年モデル（欧州仕様）
  • トヨタ『ヤリス』の2026年モデル（欧州仕様）
  • トヨタ『ヤリス』の2026年モデル（欧州仕様）
  • トヨタ『ヤリス』の2026年モデル（欧州仕様）
  • トヨタ『ヤリス』の2026年モデル（欧州仕様）
  • トヨタ『ヤリス』の2026年モデル（欧州仕様）
  • トヨタ『ヤリス』の2026年モデル（欧州仕様）

トヨタ自動車は、コンパクトカー『ヤリス』の2026年モデルを欧州で発表した。約40%の顧客が選択する「Mid+」グレードを中心に、デザインと装備を強化している。

【画像】トヨタ『ヤリス』の2026年モデル（欧州仕様）

ヤリスは1999年の登場以来、先進技術と高い信頼性で支持を集めてきた。2024年には欧州で17万4000台を販売し、大陸全体で10番目に売れた車両となった。ヤリスと『ヤリスクロス』は欧州で最も人気のあるフルハイブリッド車となっている。

現行の第4世代ヤリスは、欧州の顧客向けに欧州で生産されており、TNGA GA-Bプラットフォームを採用。コンパクトな外観と広い室内空間を両立する「ビッグスモール」哲学を体現している。

パワートレインは、環境性能に優れた「ハイブリッド115」と、より力強い加速が楽しめる「ハイブリッド130」の2種類を用意する。

2026年モデルのMid+グレードでは、新たにマットブラックの17インチアルミホイールを採用。従来の16インチから大型化し、ダークメッキのホイールナットと組み合わせることで、より大胆な外観を実現した。

内装では、スポーティな形状のシートに高品質なファブリックを使用。エレガントな3トーングレーのステッチパターンを施した。

先進技術も充実させ、Mid+グレードで初めてスマートエントリー、プッシュボタンスタート、ワイヤレス充電、アンビエント照明を標準装備とした。日常の利便性を高める。また、ヤリス全グレードに新色のセレスタイトグレーを追加した。

アップグレードされたヤリスは、2026年第1四半期に欧州全域で注文受付を開始する予定だ。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

トヨタ ヤリス、ヴィッツ

トヨタ自動車

コンパクトカー

ハイブリッドカー HV、HEV

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES