「眼福だった」フルレストアされたポルシェ『962C』にSNSでは賛美の声「いつまでも見ていたい」

「KAMIKAZE COLLECTION」ブランドを展開するKCインターナショナルは「東京オートサロン2026」で、ルマンレース用に製造された極めて貴重なポルシェ『962C』をベースにフルレストアした車両を展示した。SNSでは、「眼福だった」「惚れ惚れする」など、注目が集まっている。

【画像全5枚】

今回展示された車両は、岡山県のMadlane（大橋商事）とのコラボレーションにより実現。元々Dauer racingによってJohn Fitzpatrickから売却された956-112のシャシーをベースに製作された「962-112」の兄弟車両であり、「962-133」のシャシー番号が与えられた1台だ。

シャシー自体はDauer Racingによる特注品、Thompson製ハニカムシャシーを採用。MOOMOカラーで有名な兄弟車両「962-001GS」と同様、Thompsonハニカムシャシーを持つ個体は世界に2台しか存在しない。

1987年後半に実戦投入され、SuperCupやWSPC等のレースにて活躍。1988年のInterserie Mostでは優勝を飾った。その後、Dauer racingがルマンでの歴史的勝利など数々の栄光を獲得する過程において、ヨッヘンダウアーのレースヒストリーを語る上で重要な一台という。

2023年まで多数のコレクターを経て、フランスから日本へと渡った。当時のレース後の状態から大きな変化やサービスを受けていなかったこのシャシーは、2024年より岡山県のMadlaneにてフルレストアを開始。フレーム単体からボディワーク、ブレーキ、配管、ガスバッグ等全てをリフレッシュした。制御ECUにはブラジル製のFueltech FT600を採用し、2026年にはサーキットでのシェイクダウンを予定している。

フルレストアされたポルシェ962C

このプロジェクト車両は、そのヒストリーを感じさせる古いデカールをあえて剥がし、新たに「凛としたホワイトソリッド」のボディへと生まれ変わった。この「ホワイトの世界観」に対して、日本の近未来を意識した「和」の世界と「シルバー」が今回のオートサロン2026における展示コンセプトとなった。

今回フルレストアされ、新たに塗装されたポルシェ962Cに対し、KAMIKAZE COLLECTIONではパネルごとのオレンジピール・塗装肌の改善を行った。完璧な鏡面にするだけではなく、ボディラインを美しく見せるための緻密な肌調整を全面に渡り施している。

最終研磨は、困難とされるシングルアクションでの水研ぎ工程を部分ごとに実施し、研磨技術のみで陰影を演出した。そして最終仕上げには、最新作「IZM COAT」をベースに、この車のために特別調合した「OVER COAT MADLANE」を施工している。

X（旧Twitter）では、「本当に惚れ惚れする」「眺めることができて眼福だった」「車を美しく魅せる」「本当に美しかった」「曲線美は口では言い表せませぬ」「時間があればいつまでも見ていたい」など、称賛の声が寄せられている。