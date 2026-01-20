最大トルク1457Nmのディーゼル搭載、最新『ラム パワーワゴン』発表…デトロイトモーターショー2026

ステランティスのラムブランドは、デトロイトモーターショー2026において、カミンズターボディーゼルエンジンを搭載した『ラム パワーワゴン』を発表した。

【画像】ラム・パワーワゴン

新型パワーワゴンは、伝説的な6.7リットルカミンズHOターボディーゼル直列6気筒エンジンを搭載。最高出力430hp、最大トルク1457Nm(1075lb-ft)を発生し、ベースディーゼルエンジンとしてクラス最高のトルクを実現している。同時に、フルサイズピックアップトラックとして最高のオフロード性能も維持している。

ラムの積極的な製品計画における最新のステップとして、カミンズターボディーゼル搭載のパワーワゴンは、ラムのフラッグシップトラックのラインナップを拡大する。実績あるカミンズのパワーと、比類なき牽引能力、長い航続距離、オフロード性能を組み合わせ、未知の領域へさらに踏み込みたい顧客に応える。

カミンズターボディーゼル搭載のパワーワゴンは、2026年後半に米国市場で発売される。価格は8万8470ドル(約1400万円)からとなる。

カミンズターボディーゼル搭載のパワーワゴンの市場投入は、1945年に遡るモデルの歴史における最新のマイルストーンだ。

ガソリンエンジン搭載モデルと同様に、カミンズターボディーゼル搭載パワーワゴンは、ディーゼル排気流体(DEF)タンク、燃料タンク、トランスファーケースを保護するアンダーボディスキッドプレートを装備している。重量物の牽引とオフロード性能のバランスを取るため、カミンズターボディーゼル搭載パワーワゴンは、マシン加工されたアクセントを施した20インチサテンブラックホイールと34インチオールテレーンタイヤを装着している。

ラムのオフロードトラックラインナップにおける最新バリエーションは、クラス唯一のロッキングディファレンシャルを備えたソリッドフロント&リアアクスルを維持している。これらは電磁アクチュエーター(Eロッカー)によって作動する。解除時には、リアロッカーは機械式アンチスリップディファレンシャルとして機能し、パッシブグリップを向上させる。アメリカンアクスルマニュファクチャリング製のアクスルは、フロントが9.25インチ、リアが11.5インチで、3.42:1のリング&ピニオン比でパワーを伝達する。堅牢なリアアクスルシャフトは38mmにアップグレードされ、34インチタイヤ/ホイールの組み合わせに直接回転力を提供する。

ラムヘビーデューティーラインナップ全体は、ロール剛性を確保するための先進的な3リンクフロントサスペンションを採用している。パワーワゴンは、ビルシュタイン製モノチューブショックとクラス唯一の電子制御切断式スタビライザーバーを備えたモデル専用設計をパッケージ化している。これにより、フロントアクスルがトラックのフレームからより独立して動くことができ、アーティキュレーションと全体的なオフロード性能が向上する。

リアアクスルは、ラムのクラス唯一の5リンクコイルサスペンションを採用し、ビルシュタイン製モノチューブショックとコイルスプリングでクッション性を確保している。さらなるコントロールと安定性のため、リアアクスルとフレームを接続するビルシュタイン製ダンパーも装備されている。この優れた設計は、従来のリーフスプリングと比較して、乗り心地とアーティキュレーションを向上させ、ペイロード能力と乗り心地のバランスを取っている。クラス唯一の自動レベリング機能付きリアエアサスペンションも選択可能で、快適性と能力をさらに高める。

ディーゼルエンジンのトルク伝達を最適化するため、カミンズターボディーゼル搭載パワーワゴンは、2025年型ラムヘビーデューティーラインナップで導入された3.42アクスル比を採用している。トルクフライトHD8速オートマチックトランスミッションと組み合わせることで、1速から6速ではより高い最終駆動比により確実な牽引性能と加速を実現し、7速と8速ではより低い比率により高速道路での燃費とノイズ、振動、ハーシュネス(NVH)を改善している。

標準の31ガロン(約117リットル)燃料タンクにより、推定965km(600マイル)の航続距離を実現し、何日も人里離れた場所で過ごしたいオーバーランダーに最適という。

カミンズターボディーゼル搭載パワーワゴンは、6フィート4インチ(約1.93m)のベッドを備えた4x4クルーキャブ仕様で提供される。アプローチアングルは26.1度、デパーチャーアングルは26度を実現している。戦略的なアンダーボディパッケージングにより、地上高13.2インチ(約335mm)とブレークオーバーアングル20.6度を達成し、キャブとシャシーを保護する標準のモパーアクセサリーロックレールで補完されている。

パワーワゴンは、現在象徴的となっているエクステリアデザインを特徴とし、機能と性能を融合させた攻撃的で即座に認識できる外観を持つ。カミンズターボディーゼル搭載パワーワゴンには、その下にあるクラス最高のベースディーゼルトルクを示唆する攻撃的なスポーツパフォーマンスフードが標準装備されている。追加のスタイリングキューには、フェンダーとボディをトレイルダメージから保護する機能的なホイールアーチエクステンション、標準のパワーワゴンベッドサイドグラフィックス、フロントフェンダーのカミンズバッジを含むサテンブラックアクセントが含まれる。

オプションのエクステリアアップグレードには、ボディカラードアハンドル、キャブとベッド用の拡張LEDライティング、アウトドアアドベンチャー中の安全な収納を追加するクラス唯一のラムボックスカーゴマネジメントシステムが含まれる。購入者は、パワー折りたたみ、パワー伸縮、メモリー機能を備えたクラス唯一の加熱式パワーコンベックストレーラートウミラーもオプション選択できる。

カミンズターボディーゼル搭載パワーワゴンの内装は、ラムヘビーデューティーラインナップ全体で見られるクラス最高のインテリアを提供し、全体にプレミアムな素材と職人技が施されている。より実用的なセットアップを求める購入者には、加熱式クロスベンチシートが標準として用意されており、加熱・換気機能付きレザートリムバケットシートへのアップグレードオプションもある。パワーワゴンレベル2装備グループは、グラブハンドルやコラムシフターを含む、高級感のある体験のためのレザータッチポイントを拡張している。

カミンズターボディーゼル搭載パワーワゴンには、先進的な標準テクノロジーと安全機能が装備されている。12インチUconnect 5タッチスクリーンインフォテインメントシステム、統合トレーラーブレーキコントローラー、ダイナミックグリッドライン付きパークビューリアバックアップカメラ、パークセンスフロント&リアパークアシストなどが含まれる。アダプティブクルーズコントロール、トレーラーカバレッジ付きブラインドスポットモニタリング、歩行者検知、リアクロスパス検知などの先進安全機能も標準装備されている。