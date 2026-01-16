ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

マツダの軽乗用車『フレア』に改良新型、新グリルで表情チェンジ…145万5300円から

マツダ・フレア 改良新型
  • マツダ・フレア 改良新型
  • マツダ・フレア 改良新型
  • マツダ・フレア 改良新型
  • マツダ・フレア 改良新型

マツダは1月15日、軽乗用車『フレア』を商品改良し、全国のマツダ販売店を通じて発売した。スズキ『ワゴンR』のOEMで、価格は145万5300円からとなる。

【画像】マツダ・フレア 改良新型

今回の商品改良では、フロント・リアのバンパー、フロントグリルなどの外観デザイン変更、インパネデコレーションパネル色変更などの内装デザインの変更に加え、先進安全技術の採用や、快適性・走行性能の向上など、様々な改良を行った。さらに機種体系を見直し、顧客のニーズに合わせたグレード展開とした。

エクステリアはフロント・リアバンパーの形状およびフロントグリルデザインを変更し、よりワイドで上質なグリル造形を実現。インテリアはインパネデコレーションパネル色変更やメーターデザインを変更した。

ボディカラーは新たに「ベルベットダークレッドパール」と「ルーセントベージュパールメタリック」の2色を追加した。

検知対象や対応シーンを拡大した衝突被害軽減ブレーキ「デュアルセンサーブレーキサポート」の最新版を採用。単眼カメラとミリ波レーダーを組み合わせることで、検知対象に従来の四輪車・歩行者に加え自動二輪車・自転車も追加し、交差点での検知にも対応した。

低速時ブレーキサポートには、従来からの後退時に加え、前進時の機能も追加。発進お知らせ機能では、先行車発進時の機能に加え、信号切り替わり時のお知らせ機能を追加した。

その他、車線逸脱制御機能や車線逸脱警報機能、標識認識機能を改良および機能追加した。

クランクシャフト周りの高剛性化、吸気音低減により、エンジン静粛性が向上。減衰接着剤の採用により、ボディ剛性を強化し静粛性や走行性能が向上した。

吸音タイプのエンジンアンダーカバー採用により、車外音低減、室内静粛性が向上。電動パワーステアリングの制御最適化により、軽快かつ自然な操舵感と車両コントロール性が向上した。

機種体系は現行モデルの「HYBRID XG」および「HYBRID XT」を廃止し、顧客のニーズにあわせた「G」を新たに追加。全部で6機種を設定した。

全車で、経済産業省や国土交通省などが普及を推進する「サポカーSワイド」、国土交通省による「ペダル踏み間違い急発進抑制装置(PMPD)認定車」に該当する。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

マツダ フレア

マツダ

軽自動車

ハイブリッドカー HV、HEV

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES