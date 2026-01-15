「サハラ砂漠色」のルノー『グランカングー』登場、7人乗り特別仕様「クルール」459万円

ルノー・ジャポンは2月5日から、7人乗りの特別仕様車『グランカングー・クルール』を全国の正規販売店で発売する。税込み価格は459万円。

【画像】ルノー グランカングーの内装やシートアレンジ

グランカングー・クルールは『カングー』のホイールベースと全長を延長したモデルで、全長は4490mm（カングーより420mm増）、ホイールベースは3100mm（同390mm増）としている。広くなった室内には独立した3列7シートを装備し、2列目と3列目はスライド、折り畳み、跳ね上げ、取り外しが可能だ。シート配置のバリエーションは1024通りに上るという。

ホイールベースの延長によりスライドドアの開口幅は830mmとカングーより180mm広がり、3列目シートへの乗降性が向上した。2列目と3列目は前席より座面が高いシアターポジションを採用し、全席から良好な視界を確保している。

ラゲッジ容量は7人乗車時で500リットル、3列目シートを取り外すと1340リットル、2・3列目を取り外すと3,050リットルまで拡大できる。全席にシートベルトリマインダーを装備し、ISOFIX対応チャイルドシートは最大5座席に取り付け可能だ。

カングーのアイコンであるダブルバックドアとブラックバンパーを装備。ダブルバックドアは約90度でロックがかかり、ロックを外すと約180度まで開く。荷室床面の地上高は594mmと低く、重い荷物も積み込みやすい。乗用車モデルのグランカングーにダブルバックドアを組み合わせた仕様は日本専用となる。

パワートレーンは1.3リットルガソリンターボエンジンに電子制御7速AT（7EDC）を組み合わせ、WLTC モード燃費は14.7km/リットルを実現した。滑りやすい路面でのドライブをサポートするエクステンデッドグリップ機能を搭載し、装着されるオールシーズンタイヤ（ミシュラン クロスクライメート）との組み合わせにより、季節を問わず快適な走行が可能だ。

特別仕様車「クルール」のボディカラーは、サハラ砂漠の砂の色をイメージした「ベージュ サハラ」を採用。室内には10インチデジタルインストゥルメントパネルや8インチマルチメディアEASY LINK、ファブリック×レザー調コンビシートなどを装備する。

安全装備では、アダプティブクルーズコントロール、アクティブエマージェンシーブレーキ（歩行者・自転車検知機能付）、エマージェンシーレーンキープアシスト、イージーパーキングアシストなどを標準装備している。

