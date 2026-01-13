ボルボ『XC40』、エントリーグレードに充実装備の限定車を100台発売…529万円

ボルボ・カー・ジャパンは、小型SUV『XC40』の限定車『XC40 Essential B3 Selection』を100台限定で発売した。価格は529万円だ。

【画像】ボルボ XC40 Essential B3 Selection

この特別限定車は、XC40の新エントリーグレードである「Essential B3」をベースにした初の限定モデルとなる。

特別装備アイテムには、寒冷時でも快適なドライブを実現するフロントシートヒーターに加え、プライバシー性を高めるダークティンテッドガラス、さらに18インチの5スポークアルミホイールを採用。標準では手に入らない特別装備で、快適性とスタイリッシュさがさらに高まった。

ボディカラーは人気のクリスタルホワイト、テキスタイルコンビネーションのシートカラーはシティブロック(グレー)だ。

XC40 Essential B3 Selectionは、2026年モデルから採用された次世代コンピューター基盤Snapdragon Cockpit PlatformによるストレスのないGoogleインフォテインメントシステムの操作性や先進の安全・運転支援機能に加え、通常ではEssentialには設定されない人気の装備をまとめた特別な一台、としている。