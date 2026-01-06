ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

軽自動車向け新タイヤ「EcoContact 7S」、コンチネンタルが先行公開へ…東京オートサロン2026

コンチネンタルタイヤ・ジャパンは、1月9日から11日まで幕張メッセで開催される東京オートサロン2026に、初の単独出展を行うと発表した。

同社が東京オートサロンに単独で出展するのは今回が初めて。ブランドメッセージ「MAKE WAY FOR CONFIDENCE 自信を持って前へ。道を極めよう。」のもと、日本の顧客に向けたコミュニケーション強化を図り、より安心・安全なモビリティ社会の実現を目指す。

今回の出展では、日本国内の軽自動車向けに特別開発した新製品「EcoContact 7S」を先行初公開する。日常の生活道路から高速走行まで、日本のユーザーが求める快適性と安心感を高次元で両立した次世代エコタイヤだ。走行性能・安全性・低燃費性・静粛性を最適化した国内専用モデルとなっている。

また、高い耐パンク性能を誇る「ExtremeContact XC7」の特長を、来場者が直接体感できる釘刺しパフォーマンスエリアを設ける。釘を刺しても空気圧が変わらず走行に支障が出ない「ContiSealテクノロジー」を、その場で実際に体感できるインタラクティブな体験スペースだ。

さらに、コンチネンタル独自の手法を用いてタイヤに造形を施した「カービングタイヤ」をアート作品として展示。機能部品であるタイヤが持つ造形美・クラフトマンシップを引き出し、ブランドの世界観を表現する。

プリファードパートナーであるメルセデスベンツからは、『Gクラス』のEV「G 580 with EQ Technology」を出展車両として提供。コンチネンタルのメルセデスベンツ承認タイヤ(MO承認マーク付き)を装着し、プレミアムカーが求める安全性・静粛性・走行安定性を支える技術力を体感できる。

東京オートサロン2026は、1月9日がメディアデー、10日から11日が一般公開日となっている。コンチネンタルの出展ブースは北ホール、ブース番号931だ。

《森脇稔》

