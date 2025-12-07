ホーム 自動車 テクノロジー カーナビ／カーオーディオ新製品 記事

＜新連載＞［カー用音響機材・チョイスの極意…スピーカー編］機材を変えれば世界が変わる！ まずは“セパレート”か“一体型”かを検討

「セパレートスピーカー」の一例（フォーカル・ES 165 K2E）。
  • ｢コアキシャルスピーカー」の一例（フォーカル・EC 165 KE）。
カーオーディオシステムの音を良くするポイントは3つある。「取り付け方」、「チューニング」、そして「製品選択」だ。今回からスタートする当連載では、そのうちの1つ、製品選択の極意を解説していく。音楽好きなドライバー諸氏は、ぜひ当コーナーにご注目を♪

◆「ツイーター」と「ミッドウーファー」が別個か一体化しているか。その違いにより…

まず第1章では、「スピーカー」の選択法を解説していく。スピーカーは音の出口だ。ゆえにこれに何を使うかで得られるサウンドの方向性が定まる。そのため、その選択は、非常に慎重に行うべきだ。

さて、カー用のスピーカー選定における最初の分岐点となるのは、「セパレート型」か「一体型」か、この見極めだ。

ちなみにカー用のスピーカーのスタンダードは「2ウェイ」だ。2ウェイとは、高音再生用の「ツイーター」と中低音を再生する「ミッドウーファー」これらを左右で一つずつ用いて全帯域を鳴らそうとするものである。一方、セパレート型はこれらが別体化している。対して、一体型はこれらが一体化している。

なお、一体型ではツイーターがミッドウーファーの同軸上に取り付けられているため、「コアキシャル（同軸）」とも呼ばれている。また、見かけ上一つのユニットから全帯域の音が聴こえてくるため、「フルレンジ」とも称される。

◆音的なメリットはそれぞれにある。何を重視するかで選択を！

次に、それぞれの利点と欠点を説明していこう。まず、セパレート型はツイーターを高い位置に取り付けられるため、サウンドステージが目の前で展開しやすい。これは、高音が真っ直ぐに進もうとする性質が強く、音の出どころがわかりやすいからだ。対して、低音は障害物を回り込もうとする性質があり、出どころがわかりにくい。

そのため、ツイーターを高い位置に取り付けると、出どころのわかりにくい低音もツイーターから聴こえていると錯覚しやすい。一方、一体型はすべての音が足元から聴こえてくるため、サウンドステージが低い位置で展開しやすい。

しかし、一体型はサウンドがまとまりやすく、すべての音が左右ともに一箇所から聴こえてくる。一方、セパレート型は高音と中低音が別々の場所から聴こえてくるため、サウンドの一体感を出すのが難しい。

◆コスト面で有利なのは一体型。しかし人気が高いのはセパレート型

コスト面でも違いが出る。まず、一体型は取り付けやすく、その分、取付工賃も比較的安く済むことが多い。

また、一体型の方が価格も低めだ。同一メーカーの同一グレードでは、一体型の方がリーズナブルである。その結果、全体のコストを抑えたいときには、一体型が有利となる。

しかし、サウンドステージが目の前で展開されることを重視することが多いため、セパレート型のほうが人気が高い。そのため、セパレート型の製品数も多い。多くの選択肢の中から最適なものを選びたいときは、セパレート型に目を向けよう。

なお、純正スピーカーがセパレート型の場合、そこから一体型に変更するとサウンドステージが下がることがあるため、物足りなく感じることもある。純正スピーカーがセパレート型の場合は、セパレート型を選ぶのが無難である。

今回は以上だ。次回は別の視点にてタイプ解説をお届けする予定だ。お楽しみに。

《太田祥三》

