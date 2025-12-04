三菱『デスティネーター』、ベトナムで発売…7人乗りミッドサイズSUV

三菱自動車、ベトナムにおいて新型ミッドサイズSUV『デスティネーター』の販売を開始したと発表した。

【画像】三菱 デスティネーター

今後は他のアセアン地域や南アジア、中南米、中東、アフリカへも展開を予定しており、最終的には約70カ国に順次投入する計画だ。

『デスティネーター』は、「いきいきとした家族が自信を持って一歩踏み出せるよう後押しするSUV」を商品コンセプトに開発された。3列シートレイアウトでゆとりあるスペースを確保した7人乗りのミッドサイズSUVで、ドライバーや一緒に過ごす大切な家族が新たな目的地へ踏み出す後押しをしたいという想いを込めて名付けられた。

洗練された本格的なSUVデザインや、乗る人すべてが心地よく過ごせる広々とした上質な室内空間、力強く爽快な加速性能とさまざまな路面や天候で安全・安心の走破性を特長としている。

『デスティネーター』は、今年7月にインドネシアで販売を開始しており、本年度内の販売目標台数1万台を上回る約1万2000台を約4カ月で受注する好調な立ち上がりを見せている。さらに11月20日にはフィリピンでも販売を開始し、今回のベトナムへの投入とあわせ、アセアン地域でのさらなるシェア拡大を目指す。

また『デスティネーター』は、ベトナムデザイン協会が主催するVMARKベトナム・デザイン・アワード2025の「ベスト・インダストリアル・プロダクト・デザイン」カテゴリーにおいて金賞を受賞した。同賞を受賞するのは、2023年の『エクスフォース』、2024年の『トライトン』に続く3度目となる。