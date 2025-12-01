レクサスとスバルが首位獲得、2025年日本自動車テクノロジー調査…J.D.パワー

J.D.パワージャパンは、2025年日本自動車テクノロジーエクスペリエンス調査の結果を発表した。

【画像】レクサスとスバルの主要車種

先進機能・装備の充実度とユーザーの評価に基づいて算出するブランド別総合イノベーションランキングは、レクサス(597ポイント)が3年連続で1位となった。量販ブランドの1位は5年連続でスバル(541ポイント)だった。

各種機能・装備の装備率は、前年から大きな上昇は見られなかった。調査対象とした18機能・装備中、4機能・装備で装備率が前年と変わらず、12機能・装備で装備率は前年を上回ったものの、わずかなポイント上昇に留まった。

登録車と軽自動車別に見ると、登録車ではマスマーケットブランドで9機能・装備、ラグジュアリーブランドで13機能・装備で装備率の上昇がみられたが、軽自動車については3機能・装備でのわずかな上昇に留まっている。

各種機能・装備の利用経験率は、調査対象とした16機能・装備中、15の機能・装備で前年を上回った。利用経験率が最も高かったのは「車載ドライブレコーダー」(95%)、最も低かったのは「外部給電」(61%)であった。

エグゼキューションインデックスが高い機能・装備は、「外部給電」(839ポイント)、「充電スケジュール管理」(836ポイント)、「ワンペダルドライブ」(834ポイント)で、EV特有の機能・装備が上位となった。

次回装備意向率が最も高い機能・装備は「車載ドライブレコーダー」(58%)、次いで「外部給電」(49%)、「充電スケジュール管理」(45%)だった。

一方、装備意向率が最も低い機能・装備は「顔認証」(18%)で、次いで「ダイレクトドライバーモニタリング」(21%)、「リモートパーキングアシスト」(24%)だった。このうち、「顔認証」(788ポイント)と「リモートパーキングアシスト」(767ポイント)のエグゼキューションインデックスは低く、次回装備意向、ユーザー評価共に低いことから、廃止も含めた再考が必要であると考えられる。

調査は年に1回、新車購入後2～13ヶ月経過したユーザーを対象に、先進運転支援をはじめとする各種機能・装備について、購入した新車の装備有無や利用上の不具合経験、利用評価、今後の意向等を捉えたもの。今回で5回目となる。

実施期間は2025年5～6月、調査方法はインターネット調査、調査対象は新車購入後2～13ヶ月経過したユーザー(18歳以上)、調査回答者数は2万0101人だった。