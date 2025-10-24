ホーム プレミアム ビジネス 記事

中古車購入者の73%が価格重視、BMW満足度調査で首位獲得　JDパワー

J.D.パワー ジャパンは10月23日、2025年日本中古車セールス顧客満足度調査の結果を発表した。

総合満足度の調査平均スコアは683ポイント（1000ポイント満点）で、前年比プラス5ポイントとなった。ファクター別では「店舗施設・サポート」が687ポイント、「契約手続き」が685ポイント、「納車」が684ポイント、「商談」が681ポイントだった。


●購入価格と車の状態が中古車購入時の強い関心

中古車購入者が検討時に重視していた項目では、「車の購入価格」（73%）と「車の状態」（62%）が上位を占めた。実際に購入した車を選ぶ際に気にしたことでは、「修復歴」（63%）が最も高く、次に「外装/外観の汚れや傷」（55%）、「走行距離」（54%）が続いた。

●車の持つ魅力を多面的に訴求、顧客満足度向上の鍵に

顧客が商談を通じて感じた購入車の魅力点として、「車の状態」が52%、「車の購入価格」が43%で上位2項目に挙げられた。いっぽう、「燃費のよさ」（30%）、「走行性能」（25%）、「最新技術/機能の装備」（18%）など、車の機能・性能や装備面の魅力は十分伝わっていない実態がみられた。

魅力に感じた点の数と商談における満足度との関係をみると、魅力点が1つのみの場合の満足度は594ポイント、2つの場合は657ポイントと、いずれも全体（681ポイント）を下回った。いっぽう、魅力点が3～6つの場合には満足度は全体を上回る水準に達し、さらに7つ以上で全体より50ポイント以上上回る高い評価となった。


《高木啓》

