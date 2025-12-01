NTTドコモら8社、仙台市で自動運転レベル4バス実証開始…複数キャリア回線と都市OS連携で安全性検証

NTTドコモビジネス、NTTアドバンステクノロジ、NTTデータ経営研究所、パナソニック コネクト、ドコモ・テクノロジ、タケヤ交通、先進モビリティ、NTTドコモの8社で構成されるコンソーシアムは、東北大学、仙台市と連携し、自動運転バスの走行に関する実証実験を開始した。

【画像全6枚】

実証は仙台市内の2つのルートで順次実施する。沿岸部を走行する東部北ルートは11月27日から12月7日、山間部を走行する秋保ルートは2026年1月19日から1月30日に運行予定だ。

本実証は、総務省の令和6年度補正予算「地域社会DX推進パッケージ事業(自動運転レベル4検証タイプ)」の採択を受けて実施するものだ。

仙台市では、公共交通サービスの維持、観光の二次交通の社会課題の解決の方策の一つとして、自動運転サービスの導入に向けた実証実験に取り組んでいる。仙台市は都市部と郊外・山間部を含む広域な地域特性を有しており、自動運転の実装を進めていくにあたってはそれぞれの地域に応じた技術的課題を克服する必要がある。

津波避難が必要となる沿岸部や通信環境が不安定な山間部は、自動運転の実装にあたって課題がある地域だ。こうした課題に対応するため、本実証では、特に地域特性が異なる東部北地区と秋保地区の2地域を対象として実施する。

東部北地区は津波避難が必要となる沿岸部を含み、災害対応の観点から検証が求められる地域だ。一方、秋保地区は山間部に位置し、通信が不安定となりやすい環境であることから、安定した通信確保の検証に適している。

これら二つの地域において、複数キャリア回線やローカル5Gを活用した通信の安定性確保に、10月にNTTドコモビジネスが発表した「通信安定化ソリューション」を活用した初の実証として取り組む。加えて都市OSとの連携により道路凍結や災害情報、道路工事情報といった環境データを車両制御に反映する仕組みを検証することで、津波発生時の避難や冬季の凍結路面、山間部での通信不安定といった厳しい環境下においても、安全で持続可能な自動運転サービスの実現可能性を確認する。

自動運転車両は自動運転レベル2で、日野自動車の「ポンチョ」を使用する。東部北ルートは片道約10km、秋保ルートは片道約29kmだ。

東部北ルートでは、災害時の通信輻輳を想定し、5Gワイド(パケット優先制御)やネットワークスライシングを用いて、遠隔監視に必要な通信を優先的に確保できるかを検証する。また両ルート共通で、docomo MECによるエッジ処理を活用した低遅延化・セキュリティ向上の効果検証、および白杖利用者を車内カメラ映像からAIで検知し、エッジ処理およびネットワーク経由の遠隔処理による精度を確認する検証も実施する。さらに、両地域にそれぞれ遠隔監視拠点を設置し、運行中の車両を常時モニタリングする体制についても検証する。

秋保ルートでは、山間部で電波状況が不安定になりやすい環境を想定し、複数キャリア回線を併用した自動切替制御や電波不感エリアでのローカル5Gによる補完について検証する。また、光回線の代替として、衛星通信(Starlink)の活用により山間部でのローカル構築を行う。

都市OSとの連携では、東部北ルートで都市OSを通じて連携される道路工事情報や災害情報を車両に伝達し、安全運行に活用する仕組みを検証する。これにより、冬季の凍結路面や災害・道路規制といった異なる走行環境においても、安全かつ信頼性の高い自動運転サービスの実現可能性を確認する。秋保ルートでは、車載センサーにより取得した凍結路面情報を都市OSへ連携し、走行制御へ反映する仕組みを検証する。

乗車は試乗専用乗車予約サイトからの事前予約制で、乗車定員は1便あたり10名。運賃は無料だ。東部北ルートの乗車場所は三井アウトレットパーク仙台港、秋保ルートは秋保・里センターとなる。

本実証を通じて、災害時の避難や冬季の凍結路面、山間部での通信不安定といった仙台市特有の課題に対応する自動運転サービスの可能性を検証する。得られた成果や知見は、仙台市における地域交通の持続的な確保に活かすとともに、全国の類似地域における自動運転の社会実装に向けた検討に取り組む。

また、複数キャリア回線やローカル5Gの活用、都市OSとの連携による環境情報の車両制御への反映といった取り組みは、今後の自動運転サービスの高度化や事業化に不可欠な要素であり、本コンソーシアム各社は2027年までにこれらの技術を自動運転サービスに商用適用することを目指す。

なお、本実証では検証内容とは別に、利用者の移動体験に着目したサービス連携の検証もあわせて実施する。視覚障がい者支援や商業施設での案内ロボット連携、VTuberによる車内アナウンス、乗客属性に応じた広告サイネージといったサービスを通じて、より快適で魅力的な移動体験の実現をめざす。これらの機能は、VTuberによる車内アナウンスを除き、実証期間中の一部日程にてデモンストレーション形式で提供する。