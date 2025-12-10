ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

学生マンションでEVカーシェア実証へ、アプリ「N.mobi」で予約…12月11日大阪で開始

コープリビングサービス、NTTビジネスソリューションズ、REXEVは12月11日より、大阪府内の学生マンションにてEVカーシェアリング実証を開始する。

コープリビングサービスは学生の快適なキャンパスライフを支える管理設備とサービスを提供している。今回の取り組みは、NTT西日本のオープンイノベーション施設「QUINTBRIDGE」の事業共創プログラム「Business Match-up！」での採択を契機に、学生マンション駐車場でのEVカーシェアを展開し、入居者にEV利用の機会を提供することが目的だ。

実証期間は2025年12月11日から2026年3月末までを予定し、場所は大阪府堺市内の学生マンション。使用車両は日産『リーフ』1台。利用時間は24時間365日で、カーシェアリングアプリ「N.mobi」を利用し予約・利用する。

役割分担としては、コープリビングサービスが実証を主体的に運営、NTTビジネスソリューションズはサービス準備・充電設備・車両調達や企画・取りまとめを担当。REXEVはEVカーシェアリングシステムの提供を行う。

この実証で得られたデータを基に、学生向けマンションでのEVカーシェア事業の社会実装を目指し、事業採算性や導入課題の解決に取り組む予定だ。今後はコープリビングサービスが管理する他施設への展開も検討されている。

《森脇稔》

