NTTグループとMujinが資本業務提携、フィジカルAIで製造・物流の自動化推進へ

NTTとNTTドコモビジネスは、ロボット自動化技術を手がけるMujinと資本業務提携を締結したと発表した。

Mujinは独自のフィジカルAIとデジタルツイン技術で製造・物流現場のDXを推進する企業。同社が開発する統合型オートメーションプラットフォーム「MujinOS」は、様々なロボットと倉庫管理システムを単一のオペレーションシステムに統合し、複雑なシステムインテグレーションを不要にする。

提携の背景には、世界的な人手不足やインフレによる人件費高騰、AI技術の進化がある。特に物流・製造領域では、EC市場の成長や製品ライフサイクルの短命化に伴い、多品種少量生産に対応できる低コストで柔軟な自動化が求められている。

MujinOSのようなデジタルツインシステムは、フィジカルAIの計算に必要な膨大な情報を現実世界のあらゆるロボットやセンサーから常時リアルタイムに収集する。今後その運用データ量は膨大になり、データの管理と活用は重要な課題となりつつある。

NTTドコモビジネスは、AI時代に最適な次世代ICTプラットフォーム構想を掲げている。多様なセキュリティ機能とネットワーク機能を統合した高品質で柔軟性のあるNaaSをはじめ、データセンター、マネージドサービスなどを提供し、Mujinとともに安心・安全なロボット自動化ソリューションの実現をめざす。

具体的な取り組みとして、デジタル基盤とロボット技術を融合した物流・製造領域向けソリューションの提供、両社の顧客基盤とチャネルを活用した新たなビジネス機会の創出、新たなロボット自動化ソリューションおよび製造・物流業務向けDXソリューションの開発・提供を進める。

さらに、MujinOSをベースに生成AIやHRI技術を活用し、ロボットの自律性・柔軟性をさらに拡張することで新たな事業領域を探索する。

NTTグループは中期経営戦略において「データ・ドリブンによる新たな価値創造」を掲げ、社会・産業のDXおよびデータ利活用の強化を推進している。光技術を軸としたIOWN構想をはじめ、生成AI、ワールドモデル、HRI技術などNTTが有する先端技術と、Mujinのロボット制御技術を融合し、製造・物流業界にとどまらず多様な産業で自律的な自動化・フィジカルAIを実現していく。

