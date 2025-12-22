ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

横浜ゴム、日本カーシェアリング協会にスタッドレスタイヤ112本寄贈…災害復興支援

横浜ゴムは、地域でのカーシェアリングサポートや災害復興支援の一環として、乗用車用スタッドレスタイヤ112本を一般社団法人日本カーシェアリング協会に寄贈したと発表した。

寄贈タイヤは、宮城県石巻市にある石巻専修大学で開催された「2025年秋の学生整備プロジェクト」において、生活困窮者支援や災害時の車両貸出支援、地域でのカーシェアリングなどに活用される車両へ装着された。

日本カーシェアリング協会は、東日本大震災の復興支援活動の一環として、震災直後の2011年4月から仮設住宅や在宅避難の方々を対象にカーシェアリングのサポートを開始。現在では地域でのカーシェアリングのサポートに加え、生活困窮者や地域振興のための車両貸し出しのほか、自然災害によって車を失ってしまった方々へ車を一定期間無料で貸し出す生活再建支援も行っている。

横浜ゴムは、同協会の活動に賛同し、乗用車用タイヤを寄贈する活動を2015年から行っている。

石巻専修大学では毎年春と秋のタイヤ交換のシーズンに合わせ、理工学部機械工学科自動車コースの授業の一環として、日本カーシェアリング協会の車両のタイヤ交換、オイル交換、点検作業などを実施する「学生整備プロジェクト」を行っている。

横浜ゴムはサステナビリティ・スローガンとして「未来への思いやり」を掲げ、事業活動を通じた社会課題への取り組みにより、共有価値の創造を図っている。

