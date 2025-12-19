メリークリスバス！ サンタが運転？ 両備バスがクリスマス仕様のバスを運行…お菓子のプレゼントも

両備ホールディングスの両備バスカンパニー（岡山市）は、恒例の「メリークリスバス」を2025年12月25日まで運行している。

【画像全5枚】

玉野営業所と東備営業所で実施されるこの企画では、クリスマス直前の週末となる12月20日・21日と、クリスマスイブからクリスマス当日の24日・25日の計4日間、乗務員がサンタクロースに扮して運行する。

さらに岡山駅と杜の街グレース間を走る対象便では、乗車した客にクリスマスのお菓子をプレゼントする。

玉野営業所のメリークリスバスは、11月に開催された「玉野市電とバスまつり2025」で来場者がサンタやトナカイなどのモチーフを貼り付けたり、子どもたちが色塗りしたカラフルなぬり絵を掲示したりして完成させた。

カラフルな座席が特徴の両備グループ115周年記念バス（Rちゃんバス）を使用しており、クリスマスのモチーフも加わり、ポップで楽しい空間となっている。

東備営業所メリークリスバス

いっぽう、東備営業所では、西大寺鐵道をモチーフにしたレトロ車両「SAIBUS（さいバス）」をクリスマス仕様に飾り付けた。

一番の特徴は、車両に取り付けられたイルミネーション。青く幻想的な光が輝く“走るイルミネーション”に変身した。また車内には、大きなシンボルツリーやサンタの帽子をかぶったクマのぬいぐるみなどが飾られていて、クリスマスを存分に感じることができる。

●お菓子のプレゼントバス運行ダイヤ

玉野営業所メリークリスバス

20日・21日

岡山駅 15時30分 → 杜の街 15時38分

杜の街 15時45分 → 岡山駅 15時53分

岡山駅 16時10分 → 杜の街 16時18分

杜の街 16時25分 → 岡山駅 16時33分

24日・25日

岡山駅 16時50分 → 杜の街 16時58分

杜の街 17時05分 → 岡山駅 17時13分

●お菓子のプレゼントバス運行ダイヤ

東備営業所 メリークリスバス（SAIBUS）

20日・21日

岡山駅 10時51分 → 杜の街 10時59分

杜の街 11時05分 → 岡山駅 11時13分

岡山駅 18時51分 → 杜の街 18時59分

杜の街 19時05分 → 岡山駅 19時13分