“もう一台”のホンダの逆輸入車、アメリカの風を感じさせた『シビック・クーペ』【懐かしのカーカタログ】

ホンダの逆輸入車というとまず『アコード』の名が挙がると思うが、そのクーペ、ワゴンに続いたのが『シビック・クーペ』だった。

【画像】ホンダ シビック・クーペ 当時のカタログ

日本市場でシビック・クーペ（初代）が発売となったのは1993年2月16日。“企画、開発から生産に至るまで、アメリカの自由な感性を貫くことで、いわばクーペの新しい姿を追求した”とカタログ（1994年2月のもの）にもあり、Honda R&D North America,Inc.にて開発、生産拠点はHonda of America Mfg.,Inc.のオハイオ州イーストリバティ4輪工場と紹介されている。

実車は5世代目シビックをベースに仕立てられた。その4ドアセダンのフェリオとホイールベースを共通の2620mm（3ドアハッチバックは2570mm）とし、後席左右にセミバケットタイプを採用（乗車定員は5名）するなどして居住空間を確保。前席には5世代目で特徴的だったワンアームヘッドレストが、このクーペにも採用された。スピードメーターはマイル表示が併記されていた。

スタイリングは1994年に登場したアコードクーペに通じる、おおらかなフォルムを特徴とし、カタログ写真でもアメリカの風景の中に佇むシビッククーペの外観が多数掲載されている。

搭載エンジンは1.6リットルのVTEC、PGM-FI仕様のD16A型（120ps／14.8kgm）。これに4速ATのほか、油圧クラッチ採用の5速MTも用意された。