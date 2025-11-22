ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

「馬力単価激安」ポルシェの『カイエン』新型がフルEVに！「はえぇぞコイツ！！」と性能に驚きの声

ポルシェ・カイエン・エレクトリック
  • ポルシェ・カイエン・エレクトリック
  • ポルシェ・カイエン・エレクトリック
  • ポルシェ・カイエン・エレクトリック
  • ポルシェ・カイエン・エレクトリック
  • ポルシェ・カイエン・エレクトリック
  • ポルシェ・カイエン・エレクトリック
  • ポルシェ・カイエン・エレクトリック
  • ポルシェ・カイエン・エレクトリック

ポルシェジャパンは、フル電動モデルとなった『カイエン・エレクトリック』および『カイエン・ターボ・エレクトリック』の予約受注を11月20日から開始した。価格は1335万円からとなる。SNSでは「ゼロヒャク2.5！はえぇぞコイツ！！」「馬力単価激安じゃね？」など、驚きと期待の声が集まっている。

【画像】ポルシェ カイエン・エレクトリック

ポルシェのDNAと先駆的なテクノロジーが融合されており、最高出力850kW（1156PS）、0-100km/h加速タイム2.5秒、最大充電電力400kW、最大航続距離642kmを実現している。史上最もパワフルなポルシェの市販モデルとなる。

カイエン・エレクトリックおよびカイエン・ターボ・エレクトリックはどちらも4WDで、電子制御ポルシェトラクションマネジメント（ePTM）が装備されている。

ポルシェ・カイエン・エレクトリックポルシェ・カイエン・エレクトリック

カイエン・ターボ・エレクトリックの0-100km/h加速タイムは2.5秒、0-200km/h加速タイムは7.4秒、最高速度は260km/hに達する。このパワフルなeパフォーマンスは、ローンチコントロールを作動させると最高出力850kW（1156PS）、最大トルク1500N・mを発生する新開発のドライブシステムによって実現される。

ターボモデルは、リアアクスルの電気モーターを直接オイル冷却することで、高い連続出力と効率を確保する。これはモータースポーツに由来する革新だ。通常走行モードでは、最高出力630kW（857PS）が利用可能。プッシュ・トゥ・パス機能により、ボタンを押すだけで130kW（176PS）を10秒間追加で作動させることができる。

カイエン・エレクトリックのエントリーモデルは、通常作動時に最高出力300kW（408PS）、ローンチコントロールを使用すると最高出力325kW（442PS）、最大トルク835N・mを発生し、0-100km/h加速タイムは4.8秒、最高速度は230km/hに達する。

ポルシェ・カイエン・エレクトリックポルシェ・カイエン・エレクトリック

新しいカイエンはまた、最大11kWで充電するインダクティブ充電をオプションでサポートする最初のポルシェでもある。ワイヤレス充電に必要なのは、ユーザーがフロアプレートの上に駐車することだけで、その後、自動的に充電が開始される。

新しく開発されたポルシェドライバーエクスペリエンスの中心となるのがフローディスプレイだ。これはセンターコンソールにシームレスに溶け込み、ディスプレイとコントロールエリアを明確に分離してエレガントなカーブを描く有機ELパネルである。

そんな「カイエン・エレクトリック」に対して、X（旧Twitter）では「ゼロヒャク2.5！はえぇぞコイツ！！」「年末ジャンボ買うか」とその性能や価格に対して驚きの声が集まっている。

ワイヤレス充電に初めて対応したことに対しては「EVの充電方法凄いなぁ」といったコメントが見られ他、1335万円からとなる価格に対しては「馬力単価激安じゃね？」「カイエンかっけえ 値段はカッコよくない」と様々な声が見られた。

《小國陽大》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ポルシェ カイエン

ポルシェ（Porsche）

SUV・クロスオーバー

電気自動車 EV、PHEV、BEV

注目の記事

口コミ記事

トピック

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES