「馬力単価激安」ポルシェの『カイエン』新型がフルEVに！「はえぇぞコイツ！！」と性能に驚きの声

ポルシェジャパンは、フル電動モデルとなった『カイエン・エレクトリック』および『カイエン・ターボ・エレクトリック』の予約受注を11月20日から開始した。価格は1335万円からとなる。SNSでは「ゼロヒャク2.5！はえぇぞコイツ！！」「馬力単価激安じゃね？」など、驚きと期待の声が集まっている。

【画像】ポルシェ カイエン・エレクトリック

ポルシェのDNAと先駆的なテクノロジーが融合されており、最高出力850kW（1156PS）、0-100km/h加速タイム2.5秒、最大充電電力400kW、最大航続距離642kmを実現している。史上最もパワフルなポルシェの市販モデルとなる。

カイエン・エレクトリックおよびカイエン・ターボ・エレクトリックはどちらも4WDで、電子制御ポルシェトラクションマネジメント（ePTM）が装備されている。

ポルシェ・カイエン・エレクトリック

カイエン・ターボ・エレクトリックの0-100km/h加速タイムは2.5秒、0-200km/h加速タイムは7.4秒、最高速度は260km/hに達する。このパワフルなeパフォーマンスは、ローンチコントロールを作動させると最高出力850kW（1156PS）、最大トルク1500N・mを発生する新開発のドライブシステムによって実現される。

ターボモデルは、リアアクスルの電気モーターを直接オイル冷却することで、高い連続出力と効率を確保する。これはモータースポーツに由来する革新だ。通常走行モードでは、最高出力630kW（857PS）が利用可能。プッシュ・トゥ・パス機能により、ボタンを押すだけで130kW（176PS）を10秒間追加で作動させることができる。

カイエン・エレクトリックのエントリーモデルは、通常作動時に最高出力300kW（408PS）、ローンチコントロールを使用すると最高出力325kW（442PS）、最大トルク835N・mを発生し、0-100km/h加速タイムは4.8秒、最高速度は230km/hに達する。

ポルシェ・カイエン・エレクトリック

新しいカイエンはまた、最大11kWで充電するインダクティブ充電をオプションでサポートする最初のポルシェでもある。ワイヤレス充電に必要なのは、ユーザーがフロアプレートの上に駐車することだけで、その後、自動的に充電が開始される。

新しく開発されたポルシェドライバーエクスペリエンスの中心となるのがフローディスプレイだ。これはセンターコンソールにシームレスに溶け込み、ディスプレイとコントロールエリアを明確に分離してエレガントなカーブを描く有機ELパネルである。

そんな「カイエン・エレクトリック」に対して、X（旧Twitter）では「ゼロヒャク2.5！はえぇぞコイツ！！」「年末ジャンボ買うか」とその性能や価格に対して驚きの声が集まっている。

ワイヤレス充電に初めて対応したことに対しては「EVの充電方法凄いなぁ」といったコメントが見られ他、1335万円からとなる価格に対しては「馬力単価激安じゃね？」「カイエンかっけえ 値段はカッコよくない」と様々な声が見られた。