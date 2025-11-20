ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

スズキ、バーチャルマーケット2025 Winterに初出展…電動モビリティ2製品を体験型展示へ

バーチャルマーケット2025Winterにスズキが初出展
  • バーチャルマーケット2025Winterにスズキが初出展
  • バーチャルマーケット2025Winterにスズキが初出展
  • バーチャルマーケット2025Winterにスズキが初出展
  • バーチャルマーケット2025Winterにスズキが初出展
  • バーチャルマーケット2025Winterにスズキが初出展

HIKKYが12月6日(土)から21日(日)まで開催する世界最大級のメタバースイベント「バーチャルマーケット2025 Winter」(通称：Vket)に、スズキが初めて出展する。

【画像】バーチャルマーケットにスズキが初出展

スズキは総合モビリティメーカーとして、高齢化や移動格差の社会問題解決に取り組んでおり、ジャパンモビリティショー2025で発表した最新の電動パーソナルモビリティ『スズライド2』と、発売40周年を迎えた電動車いす「セニアカー」の2つのブースを設ける。

スズキは若年層への認知向上を目的に、20～30代の主要ユーザーが集う本イベントを選んだ。スズライド2は電動キックボードと同カテゴリーの特定小型原付に分類され、免許不要で16歳以上が乗車可能。バーチャルマーケット内の「パラリアルシンガポール」会場のスズライドブースでは、3Dモデルのスズライド2の試乗体験や、自分のアバターを車体にデザインする体験ができる。交通ルールを学べるクイズゲームや来場者特典として3Dアクリルスタンドのプレゼントもある。

一方、「パラリアル新宿」会場のセニアカーブースでは、1985年発売の電動車いすセニアカーの3Dモデル展示と試乗が可能。歩き疲れたおばあさんにセニアカーを贈る体験型アクティビティも用意し、利用者の生活向上を考えるきっかけを提供する。来場者には40周年記念のオリジナル湯呑み3Dモデルをプレゼントし、巨大セニアカー湯呑みのフォトスポットも設置する。

今回の出展は、製品展示だけでなく、バーチャル体験を通じて若年層に交通ルールの理解促進や高齢者の移動手段への関心を高めてもらう狙いがある。スズキはメタバースを活用した新たなコミュニケーション手法の可能性を探る挑戦と位置付けている。

バーチャルマーケット2025 WinterはHIKKY主催の無料イベントで、VR機器やゲーミングPCからVRChat特設ワールドへ24時間いつでも参加可能。最新情報は公式SNSやDiscordで随時発信される。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

スズキ

メタバース、VR、AR、MR

電気自動車 EV、PHEV、BEV

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES