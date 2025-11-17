フェラーリ599GTBベース、カーボンボディまとう『TALOS XXT』は世界5台限り…674馬力で最高速330km/h

英国のTalos Vehiclesは、世界限定5台の超高級グランドツアラー、『TALOS XXT』を発表した。

【画像】TALOS XXT

XXTは、フェラーリ『599』のレースカーの攻撃的なデザインとグランドツアラーの実用性を融合させたモデルだ。フェラーリ『599GTB』をベースに開発され、カーボンファイバーボディワークが特徴的な外観を演出している。

パワートレインには6リッターV12エンジンを搭載し、674hpを発揮する。0-100km/h加速は3.5秒、最高速度は330km/hに達する。さらなるエンジンアップグレードも用意されている。

内装は豪華な仕様となっており、ドライバーと乗員を包み込む快適な空間を提供する。レースカーの性能を持ちながら、公道での洗練された乗り心地を実現している。

完全カスタマイズが可能で、塗装、内装トリム、カーボンファイバーの仕上げ（マットまたはグロス）、マニュアルトランスミッションなどの選択肢がある。オプションとして、エンジン改造、ドライブトレイン、エキゾースト、ロールケージ、車載エンターテイメントシステムのアップグレードも提供される。

カーボンファイバーパネルの型は5台分しか製造できないため、真の限定性が保証されている。左ハンドル、右ハンドル両仕様に対応し、オーナーの個性を反映した唯一無二の車両を創造できる、としている。