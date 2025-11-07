ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

ルノー『クリオ』新型、フランスで受注開始…約350万円から

ルノー・クリオ（日本名：ルーテシア）新型
  • ルノー・クリオ（日本名：ルーテシア）新型
  • ルノー・クリオ（日本名：ルーテシア）新型
  • ルノー・クリオ（日本名：ルーテシア）新型
  • ルノー・クリオ（日本名：ルーテシア）新型
  • ルノー・クリオ（日本名：ルーテシア）新型
  • ルノー・クリオ（日本名：ルーテシア）新型
  • ルノー・クリオ（日本名：ルーテシア）新型
  • ルノー・クリオ（日本名：ルーテシア）新型

ルノーは、Ｂセグメントコンパクトカー『クリオ』（日本名：『ルーテシア』）新型の受注をフランス本国で開始した。初回デリバリーは2026年初頭を予定している。

【画像】ルノー『クリオ』新型

新型クリオには3つのパワートレインが用意される。TCe 115エンジンはマニュアルまたはEDCギアボックスと組み合わせ、1万9900ユーロ（約350万円）からの設定。フルハイブリッドE-Tech 160hpは性能と効率性を両立し、2万4600ユーロから用意される。2026年にはECO-G 120 EDCエンジンも追加予定だ。

トリムレベルはEvolution、Techno、Esprit Alpineの3つを設定。よりシンプルで分かりやすいラインナップとなっている。

新型クリオはルノーのBセグメントにおける豊富で補完的なラインナップに加わる。同セグメントにはE-Tech電気自動車のルノー『5』（全長3.92m）とルノー『4』（4.14m）、フルハイブリッドE-Techの新型クリオ（4.12m）と『キャプチャー』（4.24m）が含まれる。2026年発売予定の『トゥインゴE-Techエレクトリック』は、Aセグメントでのブランドのエントリーレベル車となる。

新型クリオは大胆な新デザインと幅広いパワートレインを獲得した。フルハイブリッドE-Techは性能面で15hp、22Nmのトルク向上を実現し、0-100km/h加速を8.3秒に短縮。効率性ではクラス最高レベルのCO2排出量89g/kmと燃費3.9l/100kmを達成している。

技術面では最大29の運転支援機能を搭載。TechnoトリムからはGoogle built-inを含むコネクテッド車内体験とアダプティブクルーズコントロールが利用できる。

全長4.12mの新型クリオはダイナミックなハッチバックボディスタイルを採用。SUVタイプのキャプチャーやルノー4の高い運転ポジションを補完する。最大391リットルの広いトランクスペースと高い実用性、エントリーレベルからの充実した装備も特徴だ。

エントリーレベルのEvolutionトリムには、アダプティブクルーズコントロール、先進ドライバー注意警告、自動パーキングブレーキ、スマートフォン連携対応10.1インチ中央スクリーン、ダッシュボードファブリックトリム、運転席シート高調整、エアコン、リアパーキングセンサーが標準装備される。

TechnoトリムはGoogle built-in搭載OpenR Linkマルチメディアシステム、オートエアコン、リア窓スモークガラス、電子防眩インテリアミラー、フロント中央アームレスト、LEDムードライティング、Multi-Sense設定、ハンズフリーカード、電動格納式ドアミラー、16インチアロイホイール、バックカメラ、オートハイビーム、自動ワイパー、6スピーカーを装備。

最上級のEsprit Alpineは独特の視覚的シグネチャーとプレミアム装備を特徴とする。アルカンタラインサート、アルミペダル、誘導充電器、助手席シート高調整、バックライト付きロゴ、18インチダイヤモンドカットアロイホイール、クリオダーククロームロゴとバッジ、ブルーシェードグリル、インテリジェントアダプティブクルーズコントロール、アクティブドライバーアシスト、サイド・フロントパーキングセンサー、ブラインドスポット警告、乗員安全退出警告、リアクロストラフィック警告、リア自動緊急ブレーキを搭載している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ルノー ルーテシア

ルノー（Renault）

コンパクトカー

ハイブリッドカー HV、HEV

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES