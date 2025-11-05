ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

BYDのヤンワン『U9』、ニュルブルクリンクで電動スーパーカー最速記録…初の7分切り

BYDは、サブブランド「ヤンワン」のハイパーEV『U9エクストリーム』が、ドイツのニュルブルクリンク北コースで電動スーパースポーツカークラスの新記録を樹立したと発表した。

U9エクストリームは、全長20.832kmのコースを6分59秒157で走破し、従来記録を5秒以上短縮した。電動スーパースポーツカーとして初めて7分の壁を破る快挙となった。

ドライバーを務めたのは、ニュルブルクリンク北コースで約1万周の経験を持つドイツ人レーサーのモリッツ・クランツ氏。「ニュルブルクリンク・ノルドシュライフェは最も過酷なコースであり、このラップタイムはBYDとヤンワンの開発力の証明だ」とコメントした。

U9エクストリームは世界初の量産1200V超高電圧プラットフォームを採用し、各3万rpmの高性能モーター4基を搭載。総出力は3000PS超で、パワーウェイトレシオは1217PS/トンという世界最高水準を実現している。

現行のヤンワン『U9』と同じe4プラットフォームとDiSus-X インテリジェント・ボディ・コントロール・システムをベースに、「ボディ姿勢制御」技術をサーキット走行に応用。最高速性能とラップタイム性能を両立させた。

ニュルブルクリンクの急激な高低差と難易度の高いコーナーに対応するため、冷却システムを完全に再設計。新開発のチタン合金カーボンセラミックブレーキシステムと、Gitiと共同開発したGitiポーツe・GTR2 PROセミスリックタイヤを装着している。

U9エクストリームは限定30台で顧客への販売を開始。496.22km/hの最高速記録に続き、ニュルブルクリンクでも新たなベンチマークを確立した。

《森脇稔》

