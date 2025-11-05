ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

レクサス『LC』特別仕様「PINNACLE」、タジマのAI刺繍技術を採用…助手席の前方パネルに

LC特別仕様車専用 グラデーション刺繍（インテリアカラー：サドルタン＆ホワイト）
  • LC特別仕様車専用 グラデーション刺繍（インテリアカラー：サドルタン＆ホワイト）
  • LC特別仕様車専用 グラデーション刺繍（インテリアカラー：ブラック＆ホワイト）
  • LC特別仕様車専用 グラデーション刺繍（インテリアカラー：サドルタン＆ホワイト）
  • LC特別仕様車専用 グラデーション刺繍（インテリアカラー：ブラック＆ホワイト）
  • LC特別仕様車専用 グラデーション刺繍
  • レクサス『LC』の特別仕様車「PINNACLE」

タジマ工業は11月5日、レクサスのフラッグシップクーペ『LC』の特別仕様車「PINNACLE」に、タジマのグラデーション刺繍が採用されたと発表した。

【画像】レクサス『LC』の特別仕様車「PINNACLE」

助手席インストルメントパネルに施された刺繍は、レクサスのデザイン思想とタジマの技術の融合により実現したもので、繊細な糸の重なりがモビリティ分野に新たな美しさと優雅さを加えているという。

特別仕様車のインテリアに施されたグラデーション刺繍は、自然の情景から着想を得て、デザイナーと協働し約2年の期間をかけて開発された。耐候試験など自動車特有の厳しい条件下でも高い品質を維持し、意匠性と安定性を両立させている。この取り組みは、レクサスとタジマの知見と価値観の融合による業界を超えたイノベーションと位置付けられる。

刺繍技術の核心には、タジマ独自のAI刺繍機が使われている。微妙な色変化を再現可能で、異質な生地に対しても単一データでの対応が実現された。さらに、i-TM（Intelligent Thread Management）とDCP（Digitally Controlled Presser foot）技術により、針ごとに糸張力や布押え圧を自動調整し、目飛びの防止と均一な品質を両立させている。これにより生産効率も向上した、としている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

レクサス LC

レクサス（Lexus）

人工知能（AI）

クーペ

オープンカー

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES