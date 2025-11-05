ホーム モーターサイクル 新型車 記事

V3エンジンを電子加給！ ホンダ『V3R 900 E-コンプレッサー』をEICMAで初公開、量産に向け開発中

ホンダ V3R 900 E-コンプレッサー プロトタイプ
ホンダモーターヨーロッパ・リミテッドは11月4日、イタリア・ミラノで開催されている「EICMA 2025」で、電子制御過給機付きV型3気筒エンジンを搭載したプロトタイプモデル『V3R 900 E-コンプレッサー プロトタイプ』を世界初公開した。

【画像】電子制御過給機付きV3エンジンの『V3R 900 E-コンプレッサー』

同モデルは、ホンダが2030年ビジョンで掲げる「自由で楽しい移動の喜びの提供」を実現するため、これまでにないホンダ独自の技術で新たな価値を提案するモデルとして開発が進められている。

ホンダ V3R 900 E-コンプレッサー プロトタイプホンダ V3R 900 E-コンプレッサー プロトタイプ

開発コンセプトは「Non-Rail ROLLER COASTER」とし、最新の技術とホンダが長年蓄積してきた二輪車開発のノウハウを結集。「束縛された高揚感」と「卓越した安心感」という異なる二面性を併せ持つモデルを目指しているという。

エンジンは、昨年EICMA 2024で世界初公開した水冷75度V型3気筒エンジンをベースに、排気量を900ccとしてスリム＆コンパクトを追求。二輪車として世界初となる電子制御過給機の採用により、エンジンへの過給を任意にコントロールすることで、低回転からハイ・レスポンスなトルクを実現している。

これにより、900ccの排気量でありながら1200cc相当のパフォーマンスを実現し、環境性能にも貢献する仕様を目標としている。

ホンダ V3R 900 E-コンプレッサー プロトタイプホンダ V3R 900 E-コンプレッサー プロトタイプ

ボディには左右非対称のサイドカウルを採用。タンクのエンブレムには、2026年以降最上位モデルに順次採用を予定している新デザインの「Honda Flagship WING」を採用している。

V3R 900 E-コンプレッサー プロトタイプは、チャレンジを続けるホンダの新たなマイルストーンとして、これまでにない二輪車を操る楽しさ、感動、所有する喜びを体感できることを目指し、量産に向けて引き続き開発を行っていくとしている。

《レスポンス編集部》

