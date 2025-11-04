ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

ホンダ『シビック タイプR』がラリーカーに、競技参戦を想定…SEMA 2025

ホンダ・シビック タイプR HRC ラリーXP
ホンダは、11月4日（日本時間11月5日未明）に米国で開幕するSEMAショー2025において、『シビック タイプR HRC ラリーXP』を初公開すると発表した。

この車両は、F1ドライバーのリアム・ローソンがテキサス州でオフロードテストを実施し、耐久性と性能を確認したばかりの実証車両。開発にあたっては、HARTアキュラ『インテグラ』のラリーカーやHRCのツーリングカー経験から得た知見を活用し、ラリーレディ社との協力により更なる性能向上を図った。

市販の『シビック タイプR』をベースに、レーシング用安全装備を追加したこの車両は、アメリカン・ラリー・アソシエーション（ARA）の2WDクラスでの競技参戦を想定している。ホンダのツーリングカーの伝統と堅牢な性能革新の橋渡し役を担う位置づけだ。

HRCのレーシングカタログから既存のキャンバー・キャスタープレート、オイルクーラーキット、インタークーラー、リバース冷却フロー付きラジエーター、クラッチプレート式デファレンシャル、サスペンション部品、TCRフードベントなどを採用。さらに、ラリー用ホイール対応ブレーキ、シフター、カーボンファイバー製油圧ハンドブレーキ、カスタムエキゾーストなど多数のプロトタイプパーツも搭載している。

ラリーコース走行に対応するため、チューブラーサブフレームで支持されたアルミニウム製スキッドプレートと追加のアンダーボディプロテクション、ラリー専用ダンパーを装備。このラリー仕様シビック タイプRは、HRCが将来のレーシングプログラム向けに評価を進めており、ラリー競技への参戦準備が整っている。

