アウディTTの正解はこれだ！ フラックス×カロッツェリアで作る上質ナチュラルチューン［Pro Shop インストール・レビュー］by AUDIO.VISUAL.SECURITY FIST　後編

北海道のAUDIO.VISUAL.SECURITY FISTで愛車のアウディTT』へのオーディオインストールをオーダーした藤井さん。フロントスピーカーにはナチュラルサウンドが気に入ったフラックスを採用し、シンプルな取り付けでインテリアとの融合を果たした。

アウディTTの純正デザインを尊重しつつ高音質を狙うコンセプトが明確で、アウディTT オーディオカスタムとしても参考度が高い。

◆ナチュラルサウンドが気に入り、スピーカーを決定
純正ドア形状に合わせたバッフルデザインを施す

純正デザインとオーディオインストールを融合させることに重点を置いた藤井さん、望み通りのオーディオカーが完成した。ドアにはフラックスのミッドバスをインストールする。アウターバッフルの形状は純正ドア形状を踏襲したデザインとした。
アウターバッフルのデザインもシンプルでインテリアにマッチする処理が施されている。

前編でお伝えした通りラゲッジのフロアにフラットで美しいオーディオインストールを施した藤井さんのアウディTT。サウンドのキーポイントになったのはフロントに選んだフラックスのユニット群だ。美しい立体造形のアウディのドアを尊重するアウターバッフルは純正位置に自然に収まりフィット感が高い。外周部はレザーでドアと一体化しバッフル面はグレーの人工スエードでまとめたシックな佇まいで一体感も申し分ない。

取り付けられているユニットはフラックスのFLUX-T160MC2。藤井さんがフラックスを選んだ理由は明快だ。

「ナチュラルサウンドが気に入りました。尖った音が苦手なので私にはフィットするサウンドだと思って選びました。それと当時は誰も使っていなかったのもセレクトの理由のひとつでした」

◆ツイーターとエアコン吹き出し口のデザインが
奇跡の融合を果たしたインストールが見どころ

コクピットはアウディTTの純正デザインを尊重しつつスピーカーの存在感もしっかりアピール作り込みとした。Aピラーを加工してビルトイン取り付けされるフラックスのツイーター。エアコン吹き出し口とのデザイン的な統一感もお気に入り。ピラーをツイーター形状に合わせて加工して、シンプルだがスマートに融合させたデザイン処理がオーナーもお気に入り。

フラックスの2ウェイで組んだフロント。インストール面でのこだわりはAピラーのデザインにある。やや大きめのグリルを持つツイーターをスマートに内包する造形はサウンドの方向性に合うナチュラルテイスト。ツイーター部のえぐり処理や角度付けで存在感も適度に主張しオーナーの満足度を高めた。さらにツイーター直下のエアコン吹き出し口は丸型でメッキグリルを備えデザインがツイーターとマッチ。視覚的な統一感が心地よい。

「ツイーターとエアコン吹き出し口が純正のようにマッチしているのが良いですね。シンプルで飽きのこない作り込みです」

いかにもカスタムしていますという誇張を避け純正デザインを尊重してオーディオを溶け込ませることがオーナーの望み。FISTはその意図を読み取りAピラー加工とツイーター取り付けに工夫を凝らした。北海道の有名ショップFISTの丁寧な仕事が光る。

◆カーナビをヘッドユニットとすることで
シンプルだが使い勝手の良いシステムを構築

ヘッドユニットには高音質カーナビであるサイバーナビXシリーズを使う比較的シンプルなシステム構成としている。カーナビの操作リモコンであるスマートコマンダーはブルートゥース接続されるので取り付け場所を選ばない。ナチュラルサウンドに仕上がった愛車は何時間聴いていても疲れず飽きないとお気に入りの様子の藤井さん。

ヘッドユニットはカロッツェリアのサイバーナビXシリーズ。サウンドに定評があり詳細な調整機能を備えるハイエンドモデルだ。システムはカロッツェリアPRS-D700を2台でフロント2ウェイをドライブしラゲッジのパワードサブウーファーTS-WH1000Aも制御。カロッツェリア サイバーナビの調整力を軸にフラックス スピーカーを活かす構成とした。

操作性の面ではスマートコマンダーを積極活用。ダッシュ右側に設置してブラインド操作を可能にし画面を注視することなく主要操作にアクセスできる点も気に入っているという。

今後はフロント3ウェイ化の構想も進行中でラゲッジには増設アンプ用スペースも確保済み。「最小限の加工と手間で3ウェイ化できそう」とオーナーも乗り気のようだ。システムアップを通じて磨きをかけるアウディTTの高音質化。今後の進化にも注目したい。

土田康弘｜ライター
デジタル音声に関わるエンジニアを経験後に出版社の編集者へ転職。バイク雑誌や4WD雑誌の編集部を経て独立しカーオーディオやクルマ腕時計モノ系インテリアアウトドア関連のライティングを手がけ、カーオーディオ雑誌の編集長も請け負い。現在もカーオーディオを中心に幅広く執筆中。

《土田康弘》

