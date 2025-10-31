ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

ソニー・ホンダのEV『AFEELA 1』、米カリフォルニア州の音楽フェスに出展…2026年納車開始へ

ソニー・ホンダモビリティの米国法人、Sony Honda Mobility of America Inc.（SHMA）は、米国カリフォルニア州で開催された音楽フェスティバル「Palm Tree Music Festival」に、『AFEELA 1』を出展した。

同イベントはカリフォルニア州サンタバーバラ・モンテシトとナパバレーで開催され、SHMAは会場にAFEELA 1を展示した。両イベントを通じて、ソニー・ホンダモビリティはイベント来場者に未来のモビリティを示した。

カリフォルニア州サンタバーバラ・モンテシトでは、同エリアで初めてPalm Tree Music Festivalが開催された。会場は100年以上の伝統と歴史を持つスポーツクラブ「Santa Barbara Polo & Racquet Club」となり、壮大な山と海の景色に囲まれた会場で、John Mayer、Kygo、Sofi Tukker、Austin Millz、Victoria Nadineがヘッドライナーを務めた。

来場者は、会場に展示されたAFEELA 1に搭載された独自サウンドシステムの体験デモに参加し、AFEELAのコンセプトを表現した限定ノベルティを受け取った。

一週間後には、カリフォルニアワインで有名なナパバレーにある「Meritage Resort & Spa」でも開催された。ナパバレーでは、KygoとThe Chainsmokersがヘッドライナーを務め、なだらかなブドウ畑に囲まれた会場で、来場者は音楽とラグジュアリー、そして展示されたAFEELA 1でのデモを楽しんだ。

ソニー・ホンダモビリティは、米国カリフォルニア州の様々なイベントで、AFEELA 1の魅力を紹介している。その先進的なデザインやテクノロジー、車内エンタテインメントを豊かにする独自のオーディオ技術を来場者に披露している。

両イベントを通じて、ソニー・ホンダモビリティは、Palm Tree Music Festivalが掲げる「イノベーションとライフスタイルの出会い」を体現した。AFEELA 1は、モビリティが人々の感情に寄り添い、人とモビリティが高度につながる次世代の運転体験を提示し、新しい世代のドライバーや音楽ファンにインスピレーションを与えている。

なお、AFEELAとして初めて発売するモデルAFEELA 1は、米国カリフォルニア州にて2026年中旬の納車開始を予定している。

《森脇稔》

