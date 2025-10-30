ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

三菱『デリカミニ』新型を発売、受注は1万台超え…「DELIMARU Package」を7割が選択

三菱デリカミニ新型
  • 三菱デリカミニ新型
  • 三菱 デリカミニ 新型
  • 三菱 デリカミニ 新型
  • 三菱 デリカミニ 新型
  • 三菱 デリカミニ 新型
  • 三菱 デリカミニ 新型
  • 三菱 デリカミニ 新型
  • 三菱 デリカミニ 新型

三菱自動車は10月29日、軽スーパーハイトワゴン『デリカミニ』新型の販売を開始したと発表した。価格は196万4600円からとなっている。

【画像】三菱 デリカミニ 新型

発売に先駆けて予約注文を受け付けており、月販台数計画4000台に対し、10月28日時点で1万台を超える注文を獲得している。これは計画の2.5倍に相当する好調な滑り出しとなった。

新型デリカミニは「進化したアクティブで頼れる相棒」というコンセプトのもと、エクステリア、インテリア、走行性能、安全性能、運転のしやすさ、使い勝手など全方位で進化を遂げている。

既に予約した顧客からは、カッコよさが増したデザインやGoogle搭載インフォテイメントシステムの操作性の高さ、シートやインパネ等の内装の質感の高さといった点が高く評価されている。

予約注文では、機能装備充実の最上級グレード「DELIMARU Package」が全体の約7割の顧客に選ばれている。また、より三菱自動車らしい走りが体感できる4WD車が5割を超えるなど、デリカミニを指名して購入する顧客が多い状況だ。

なお、新型デリカミニは日本デザイン振興会が主催する「2025年度グッドデザイン賞ベスト100」を受賞している。

注文状況では、グレード別構成比は「T/G Premium DELIMARU Package」が67%、「T/G Premium」が28%、「T/G」が5%となっている。2WDと4WDの構成比は2WDが47%、4WDが53%で4WD車の人気が高い。ボディカラーでは新色のサンドベージュパール/ブラックマイカが19%で最も人気となっている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

三菱 デリカミニ

三菱自動車

軽自動車

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES