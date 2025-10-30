三菱『デリカミニ』新型を発売、受注は1万台超え…「DELIMARU Package」を7割が選択

三菱自動車は10月29日、軽スーパーハイトワゴン『デリカミニ』新型の販売を開始したと発表した。価格は196万4600円からとなっている。

【画像】三菱 デリカミニ 新型

発売に先駆けて予約注文を受け付けており、月販台数計画4000台に対し、10月28日時点で1万台を超える注文を獲得している。これは計画の2.5倍に相当する好調な滑り出しとなった。

新型デリカミニは「進化したアクティブで頼れる相棒」というコンセプトのもと、エクステリア、インテリア、走行性能、安全性能、運転のしやすさ、使い勝手など全方位で進化を遂げている。

既に予約した顧客からは、カッコよさが増したデザインやGoogle搭載インフォテイメントシステムの操作性の高さ、シートやインパネ等の内装の質感の高さといった点が高く評価されている。

予約注文では、機能装備充実の最上級グレード「DELIMARU Package」が全体の約7割の顧客に選ばれている。また、より三菱自動車らしい走りが体感できる4WD車が5割を超えるなど、デリカミニを指名して購入する顧客が多い状況だ。

なお、新型デリカミニは日本デザイン振興会が主催する「2025年度グッドデザイン賞ベスト100」を受賞している。

注文状況では、グレード別構成比は「T/G Premium DELIMARU Package」が67%、「T/G Premium」が28%、「T/G」が5%となっている。2WDと4WDの構成比は2WDが47%、4WDが53%で4WD車の人気が高い。ボディカラーでは新色のサンドベージュパール/ブラックマイカが19%で最も人気となっている。