ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

トヨタ『RAV4』新型、パワーと燃費向上の第5世代ハイブリッド搭載…12月米国発売へ

トヨタ RAV4 ハイブリッド 新型（米国仕様）
  • トヨタ RAV4 ハイブリッド 新型（米国仕様）
  • トヨタ RAV4 ハイブリッド 新型（米国仕様）
  • トヨタ RAV4 ハイブリッド 新型（米国仕様）
  • トヨタ RAV4 ハイブリッド 新型（米国仕様）
  • トヨタ RAV4 ハイブリッド 新型（米国仕様）
  • トヨタ RAV4 ハイブリッド 新型（米国仕様）
  • トヨタ RAV4 ハイブリッド 新型（米国仕様）
  • トヨタ RAV4 ハイブリッド 新型（米国仕様）

トヨタ自動車は、SUV『RAV4ハイブリッド』の新型を米国で発表した。新型は第5世代ハイブリッドシステムを搭載し、大幅な性能向上を実現している。

【画像】トヨタ RAV4 ハイブリッド 新型（米国仕様）

新型RAV4ハイブリッドは、前輪駆動（FWD）と電子制御オンデマンド全輪駆動（AWD）の2つの駆動方式を用意。AWDモデルは236hpの最高出力を発揮し、従来型の219hpから17hp向上した。FWDモデルも226hpとなり、従来のガソリンFWDモデルから23hpアップしている。

燃費性能も大幅に改善され、FWDモデルでは最大44MPGを実現。AWDモデルでも42～44MPGの優れた燃費を達成している。

パワートレインには2.5リッター直列4気筒エンジン（A25A-FXS）を採用し、2つのモータージェネレーター（MG1、MG2）と組み合わせて前輪を駆動する。AWD装備車には専用のリアモーター（MGR）を搭載し、電子制御オンデマンドAWDシステムを構成している。

新型では電子制御ブレーキ（ECB）システムを採用し、回生ブレーキと油圧ブレーキを協調制御することで、エネルギー回収効率を最大化している。また、ブレーキホールド機能も標準装備し、渋滞時や信号待ちでの利便性を向上させた。

新型RAV4ハイブリッドは12月から米国のトヨタディーラーで販売開始予定。メーカー希望小売価格はハイブリッドFWDモデルで3万ドル台前半からとなる見込みだ。

生産はケンタッキー州レキシントンとカナダ・オンタリオ州の工場で行われる予定である。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

トヨタ RAV4

トヨタ自動車

SUV・クロスオーバー

ハイブリッドカー HV、HEV

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES