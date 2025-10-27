トヨタ『RAV4』新型、パワーと燃費向上の第5世代ハイブリッド搭載…12月米国発売へ

トヨタ自動車は、SUV『RAV4ハイブリッド』の新型を米国で発表した。新型は第5世代ハイブリッドシステムを搭載し、大幅な性能向上を実現している。

【画像】トヨタ RAV4 ハイブリッド 新型（米国仕様）

新型RAV4ハイブリッドは、前輪駆動（FWD）と電子制御オンデマンド全輪駆動（AWD）の2つの駆動方式を用意。AWDモデルは236hpの最高出力を発揮し、従来型の219hpから17hp向上した。FWDモデルも226hpとなり、従来のガソリンFWDモデルから23hpアップしている。

燃費性能も大幅に改善され、FWDモデルでは最大44MPGを実現。AWDモデルでも42～44MPGの優れた燃費を達成している。

パワートレインには2.5リッター直列4気筒エンジン（A25A-FXS）を採用し、2つのモータージェネレーター（MG1、MG2）と組み合わせて前輪を駆動する。AWD装備車には専用のリアモーター（MGR）を搭載し、電子制御オンデマンドAWDシステムを構成している。

新型では電子制御ブレーキ（ECB）システムを採用し、回生ブレーキと油圧ブレーキを協調制御することで、エネルギー回収効率を最大化している。また、ブレーキホールド機能も標準装備し、渋滞時や信号待ちでの利便性を向上させた。

新型RAV4ハイブリッドは12月から米国のトヨタディーラーで販売開始予定。メーカー希望小売価格はハイブリッドFWDモデルで3万ドル台前半からとなる見込みだ。

生産はケンタッキー州レキシントンとカナダ・オンタリオ州の工場で行われる予定である。