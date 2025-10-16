ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

EV世界最速の496.22km/h、BYD「YANGWANG U9」日本初公開へ…ジャパンモビリティショー2025

BYDのブースイメージ
  • BYDのブースイメージ
  • BYDの「仰望（Yangwang）」ブランドのU9
  • BYDの「仰望（Yangwang）」ブランドのU9
  • BYDの「仰望（Yangwang）」ブランドのU9
  • BYDの仰望「U9トラックエディション」
  • BYDの仰望「U9トラックエディション」
  • BYD SEALION 6 DM-i
  • BYD ATTO 3

BYD Japan Groupは、10月30日から11月9日まで東京ビッグサイトで開催される「Japan Mobility Show 2025」に出展する車両の追加情報を発表した。

【画像】BYD「YANGWANG U9」

商用車部門では、電気トラック「T35」シリーズのアルミバン仕様と平ボディー仕様の2台を世界初公開する。T35は、世界をリードするBYD独自の最先端技術で、日本市場での使用を考慮したモデルとなっている。

乗用車部門では、3台のジャパンプレミアを実施する。まず『SEALION 6 DM-i』は、BYDが2008年に世界に先駆けて量産化に成功したPHEV技術の集大成モデル。1.5リッターNA エンジンと高効率バッテリー・電気モーターを組み合わせたDM-iシステムを搭載し、経済的で爽快な走りを実現している。

『ATTO 3』は、2023年1月から販売を開始し累計販売台数2500台に達した。今回は内外装を刷新した最新版を国内販売開始に先駆けて公開する。一充電走行距離は470kmを実現している。

BYDの最高級ブランド「仰望（ヤンワン）」のスーパーカー「YANGWANG U9」の日本初公開だ。このモデルは今年9月にチューニング版「YANGWANG U9 Xtreme」でEVの世界最速記録496.22km/hを記録したほか、ニュルブルクリンク北コースで7分を切るタイムレコードを達成するなど、BEVスーパーカーとしての新境地を拡大している。

会期中は、YANGWANG U9の電子制御サスペンション（DiSus-P）の柔軟性をアピールするダンスパフォーマンスも予定されている。

なお、残る乗用車部門のワールドプレミアおよび商用車のジャパンプレミアについては、10月22日に公開予定となっている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

BYD 比亜迪汽車

ジャパンモビリティショー2025

ジャパンモビリティショー

電気自動車 EV、PHEV、BEV

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES