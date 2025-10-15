ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

日産『クリッパー』に「マルチラック」、荷室アレンジ自在で車中泊にも対応…210万6500円から

日産モータースポーツ&カスタマイズは10月14日、『クリッパーバン』をベースに、荷室スペースを目的に応じてアレンジしやすくしたモデル「マルチラック」を発表した。

日産の販売会社を通じて11月27日に発売する。価格は210万6500円からとなる。

『クリッパーバン・マルチラック』は、スチールラックと有孔ボード、それらに装着できる2種類の形状の専用ブラケット、そして防汚性のある専用フロアを荷室に装備したモデルだ。

ラックやボードはオリジナルの有孔デザインとし、専用ブラケットの取付け位置や向きを柔軟に調整することができ、多目的に使用できる。また、市販品の汎用フックなどの取付けも可能で、趣味やレジャーのほか配達や移動販売など、幅広い用途に合わせて荷室をアレンジすることができる。

さらに、耐水性、撥水性に優れたCORDURA製の生地を採用し、脱着や装着位置の高さが4段階調整できるベッドマットをオプション設定し、車中泊仕様車としての使用も可能とした。有孔ボード、専用フロア、ベッドマットの色は、ナチュラルベージュのほかブラックも選択可能だ。

今回、人気の高まる軽自動車の車中泊ニーズに呼応したモデルを市場投入することで、販売中の『セレナ』、『NV200バネット』、『キャラバン』と合わせて、車中泊仕様車シリーズのラインアップ拡充を図っていく。

《森脇稔》

