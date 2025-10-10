豊田合成、水素燃料電池車コンセプト初公開へ…ジャパンモビリティショー2025

豊田合成は、10月30日から11月9日まで東京ビッグサイトで開催される「JAPAN MOBILITY SHOW 2025」に出展すると発表した。

同社は中長期経営計画（2030事業計画）で「高分子の可能性を追求し、より良い移動と暮らしを未来につなぐ会社」を目指し、社会に安心・安全、快適、脱炭素の価値を提供する事業活動を推進している。

ブースでは、水素燃料電池車コンセプト『フレスビー・ハイ・コンセプト』を初公開する。ゴムやプラスチック分野の強みを活かした将来技術を搭載したコンセプトモデルになる。

また、体験型展示を通じて未来のモビリティと暮らしを支える技術も紹介する。さらに、日本自動車工業会による未来体験コーナー「Tokyo Future Tour」にも参画する。

特に「Tokyo Future Tour」の「EMERGENCY＆Mobility」ゾーンでは、薄型で発電効率が高く柔軟性のあるペロブスカイト太陽電池を応用したスマートウェアを展示する。ペロブスカイト太陽電池は曲面にも搭載可能で、再生可能エネルギーの普及拡大に貢献する技術だ。

さらに、社長によるプレスブリーフィングも実施予定。今回の出展を通じて、豊田合成は高分子材料を軸にした未来の移動手段と生活の革新に向けたビジョンを具体化し、発信していく。