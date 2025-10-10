メルセデスベンツベースで全長7m、トイファクトリーが最新キャンピングカー出展へ…ジャパンモビリティショー2025

トイファクトリーは、10月30日から11月3日に東京ビッグサイトで開催される「JAPAN MOBILITY SHOW 2025」に前半限定で出展すると発表した。

【画像】メルセデスベンツ・スプリンターがベース

トイファクトリーは、国内でトヨタ『ハイエース』およびフィアット『デュカト』をベースとしたキャンピングカー製造台数で首位を誇るメーカー。今回のイベントでは東8ホールのキャンピングカーゾーンにて最新の2台を展示し、「移動する居住空間」としての新たなモビリティライフの提案を行う。

1台は「スター・ウォーズ」の世界観を細部に宿した限定5台の超希少モデル。ダース・ベイダーやデス・スターをモチーフに、帝国軍の荘厳な世界観が内外装に表現されており、ルーカスフィルムの公式ライセンスを受けている。特別な一台として世界初公開される。

もう1台はドイツのモーターホームブランドWEINSBERG（ウェンズバーグ）による、メルセデスベンツ『スプリンター』をベースにした正規輸入車モーターホームだ。トイファクトリーの「A.I.M（Authorized Import Motorhomes）」プログラムのもと、欧州ブランドとの正規契約によって日本で販売されている。

このモデル「CaraCompact Suite MB 640 MEG EDITION [PEPPER]」は全長6980mmで、4名乗車4名就寝が可能な広々とした室内をもち、キッチン、シャワー、トイレなど充実の設備が備わっている。日本への入荷は非常に少なく、希少価値が高い。

トイファクトリーはまた、自社独自技術による高断熱施工や高効率ソーラー発電システム「クールコンプシステム」など快適な車中泊を実現する装備を業界に先駆けて導入している。2025年には創業30周年を迎えた。

JAPAN MOBILITY SHOW 2025のトイファクトリー出展は前半の10月30日から11月3日までで、その後は店舗のEURO-TOY相模原で車両を確認できる。