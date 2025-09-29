ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

メルセデスベンツ、新型EVトラック『eActros』に派生モデル…9月30日発表へ

メルセデスベンツは、新型EVトラック『eActros』の派生モデルを9月30日に初公開すると発表した。

『eActros 600』をベースとして、トラクターユニットや異なるホイールベースのフラットベッドシャシー、2つのバッテリーパックを搭載したモデル、実績のあるActrosデザインをベースとした代替L-cabバージョンなど、幅広い新バリエーションをモジュラー方式で展開する。

全ての派生モデルは、最新のドライブ技術と高いエネルギー効率を組み合わせ、eActros 600の革新的な全体コンセプトに従っている。メルセデスベンツ・トラックスは、新ファミリーメンバーの中でもプレミアムモデルのティーザー写真を公開した。

eActros 600について、メルセデスベンツ・トラックスは2024年11月末にヴェルト工場で量産開始を祝い、2024年12月から顧客への納車を開始した。現在、15カ国以上のヨーロッパ諸国で日常運行されている。

この電動フラッグシップは、実際の使用条件下で何度もその能力を証明している。顧客使用や「eActros 600ヨーロッパテストツアー2024」では、総重量40トンで22カ国を通る1万5000kmの全電動開発ツアーを実施。「ヨーロッパテストツアー冬2025」では北欧を約6500km走行した。

さらに、このe-トラックは「2025年国際トラック・オブ・ザ・イヤー」に選出された。この賞は業界で最も重要な賞で、ヨーロッパの商用車ジャーナリスト24名からなる国際トラック・オブ・ザ・イヤー（IToY）組織によって毎年授与される。

eActros 600は600kWh超の大容量バッテリー（モデル名の由来）と自社開発の新しい高効率電動ドライブアクスルにより、中間充電なしで500kmの航続距離を実現する。この航続距離は総重量40トンという非常に現実的で実用的な条件下で達成され、運転スタイルやルートによってはさらに大幅に超えることも可能だ。

eActros 600は1日1000km以上の走行も可能で、法定運転休憩時間中の中間充電により実現される（充電オプションが利用可能な場合）。

eActros 600は3つのバッテリーパックを搭載し、それぞれ207kWhで、総容量621kWhを提供する。バッテリーはリン酸鉄リチウム（LFP）セル技術をベースとし、長寿命が特徴だ。開発エンジニアは、従来の大型長距離Actrosと同等の車両・部品耐久性要件を満たすよう設計した。これは10年間の運用で最大120万kmを意味する。この使用期間後も、バッテリー性能は80%以上を維持する予定だ。

他のバッテリーセル技術とは対照的に、LFP技術では設置容量の95%以上を使用できる。これにより、同じ設置バッテリー容量でより長い航続距離が可能になる。車両は技術的に最大44トンの総重量に対応するよう設計されている。標準セミトレーラーでは、eActros 600はEUで約22トンの積載量を持つ。国内法によってはより高い積載量が許可される場合もある。

