ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

オートバックス、電動フォームガンとハイパワーブロアー新発売…洗車や車内清掃に

AQ.シリーズより洗車時に便利な電動フォームガンと強力小型ブロアーを発売
  • AQ.シリーズより洗車時に便利な電動フォームガンと強力小型ブロアーを発売
  • AQ. 泡もっこ電動フォームガン 2.0L
  • AQ. ハイパーブロアーmini
  • 拭き取りにくいグリルにたまった水滴もラクに除去
  • 車内のホコリ飛ばしにも活用可能
  • AQ. 泡もっこ電動フォームガン 2.0L
  • AQ. ハイパーブロアーmini
  • AQ. ハイパーブロアーmini専用クリーナー&ワイドノズルアタッチメントセット

オートバックスセブンは9月26日、プライベートブランド「AQ.」シリーズの新製品として、電動フォームガンとコンパクトなハイパワーブロアーの販売を開始したと発表した。

【画像】「AQ.」シリーズの電動フォームガンとハイパワーブロアー

「AQ. 泡もっこ電動フォームガン2.0L」は2990円で、ボタンを押すだけで濃密な泡を連続噴射できる電動タイプのフォームガン。手動ポンピングが不要なため、快適かつ効率的に洗車を楽しめる。

コードレス仕様でリチウムイオンバッテリーを内蔵しているため、電源のない駐車場などでも使用可能。さまざまなシーンでの洗車に対応する。別売りの「AQ.泡もっこシャワー用シャンプー」と組み合わせることで、垂れにくくボディに密着する豊かな泡立ちを実現し、プロのような洗車を体験できるという。

「AQ. ハイパワーブロアーmini」は3980円で、小型にもかかわらず最大風速約55m/s以上（TURBOモード時）を実現したハイパワー仕様。洗車後のドアハンドルやドアミラー、グリルなどの細部に残った水滴を一気に吹き飛ばし、洗車後の仕上げ時間を短縮する。

車内清掃にも活用可能で、掃除機では届きにくい内装の隙間に溜まったホコリを飛ばし、スピーディで効率的な作業をサポートする。

別売りの「AQ. ハイパワーブロアーmini専用 クリーナー&ワイドノズルアタッチメントセット」（898円）を使用することで、ハンディクリーナーとしての使用や、より広範囲の水滴除去が可能になる。

両製品とも全国のオートバックスグループ店舗およびオートバックスドットコムで販売している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

オートバックス

カーケア

洗車

アフターマーケット

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES