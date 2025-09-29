オートバックス、電動フォームガンとハイパワーブロアー新発売…洗車や車内清掃に

オートバックスセブンは9月26日、プライベートブランド「AQ.」シリーズの新製品として、電動フォームガンとコンパクトなハイパワーブロアーの販売を開始したと発表した。

【画像】「AQ.」シリーズの電動フォームガンとハイパワーブロアー

「AQ. 泡もっこ電動フォームガン2.0L」は2990円で、ボタンを押すだけで濃密な泡を連続噴射できる電動タイプのフォームガン。手動ポンピングが不要なため、快適かつ効率的に洗車を楽しめる。

コードレス仕様でリチウムイオンバッテリーを内蔵しているため、電源のない駐車場などでも使用可能。さまざまなシーンでの洗車に対応する。別売りの「AQ.泡もっこシャワー用シャンプー」と組み合わせることで、垂れにくくボディに密着する豊かな泡立ちを実現し、プロのような洗車を体験できるという。

「AQ. ハイパワーブロアーmini」は3980円で、小型にもかかわらず最大風速約55m/s以上（TURBOモード時）を実現したハイパワー仕様。洗車後のドアハンドルやドアミラー、グリルなどの細部に残った水滴を一気に吹き飛ばし、洗車後の仕上げ時間を短縮する。

車内清掃にも活用可能で、掃除機では届きにくい内装の隙間に溜まったホコリを飛ばし、スピーディで効率的な作業をサポートする。

別売りの「AQ. ハイパワーブロアーmini専用 クリーナー&ワイドノズルアタッチメントセット」（898円）を使用することで、ハンディクリーナーとしての使用や、より広範囲の水滴除去が可能になる。

両製品とも全国のオートバックスグループ店舗およびオートバックスドットコムで販売している。