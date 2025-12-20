【年末年始 洗車納め】洗車系YouTuberしのピー氏 と いまむー氏がオススメする「BPRO」サイドミラー超撥水コート & 鉄粉除去剤で愛車をピカピカにリフレッシュ！

いよいよ2025年も終盤。今年の1年間、各地に出向いてカーライフを満喫した愛車の汚れをしっかり落とし、清々しく新年を迎えるための “ 洗車納め ” を計画しているカーオーナーは多いだろう。

そこで、徹底的にカーケア用品を使い倒し、率直な製品レビューで人気を博するYouTubeチャンネル「車の大辞典cacaca」編集長のしのピー氏と、全国展開のカー用品店「ジェームス」公式YouTubeチャンネルで、数多くの洗車用品を紹介しているYouTuberのいまむー氏に、いま最もオススメする注目のカーケア用品を聞いたところ、両者の一押しは、カーケア・ブランドBPROの『サイドミラー超撥水コート』と『鉄粉除去剤』だった。その効果のほどを知るべく、実際に二人に使用してもらった製品レビューを徹底レポートする。

「ジェームス」公式YouTuberのいまむー氏と「車の大辞典cacaca」編集長のしのピー氏

しのピー氏がBPROを知ったのは今から2年前。Amazonのカーケア用品カテゴリで上位にランクインしていたBPRO製品を見かけ、シンプルなパッケージが目を引いたという。また「車の大辞典cacaca」視聴者からBPROの『サイドミラー超撥水コート』を使ってみてほしいというコメントも多数あり、自身のチャンネルでレビュー動画を投稿。使いやすいイチオシのアイテムとして紹介している。

2023年8月に、しのピー氏が「車の大辞典cacaca」で、BPROの『サイドミラー超撥水コート』を紹介

失敗しにくい『サイドミラー超撥水コート』

今回改めて、しのピー氏に『サイドミラー超撥水コート』を試してもらった。まず初めに、サイドミラーの汚れや油膜を専用クリーナーや洗剤でしっかり洗い落としてミラー面を洗浄・乾燥させたら『サイドミラー超撥水コート』をミラー面の上部からスプレーする（普通乗用車のドアミラー1枚に対して6から8回ほどスプレーするのが目安）。『サイドミラー超撥水コート』はバックカメラの汚れ防止アイテムとしても人気のため、今回はバックカメラにもスプレーした。

しのピー氏は「従来のスプレー缶（エアゾール）タイプは一点にコート剤が集中してしまい、ムラになりやすいんです。BPROの『サイドミラー超撥水コート』は霧吹きのようにミストが広がるんですよね。ミラー全体に均一に塗布できるところが良い」と、失敗しにくい点を高く評価した。

圧倒的な撥水性と透明感

スプレー塗布すると、すぐに乾燥がはじまる。一時的に白い波のような形状が見えるのが『サイドミラー超撥水コート』の特徴で、乾燥すると透明に仕上がる。塗布したコート剤が乾燥（約1時間）するまでミラー面に触れないように要注意。水で濡れたり、指が触れてしまった時などは、ミラー全体をきれいに拭き取って、再度スプレー塗布する必要がある。

施工の効果がわかりやすいように、片方のサイドミラーの右半分に養生テープを貼り、施工と未施工の違いを検証。乾燥後に養生テープを剥がし、サイドミラーに水を吹きつけると『サイドミラー超撥水コート』を塗布した左側は圧倒的な撥水性を発揮して水を弾いたが、養生テープを貼っていた未施工のミラー面は水が流れ落ち、撥水性がないことがわかりやすかった。

『サイドミラー超撥水コート』を施工した左側は、完全に水を弾いているが、未施工の右側は水が縦に流れ落ちている

しのピー氏は、施工後のミラー面について「白くならない、とてもクリアな仕上がりですよね。撥水コート剤って、塗布すると若干ですが白っぽくなりやすいのですが、BPROの『サイドミラー超撥水コート』は他社製品と比較して、とてもクリアです。目で見てミラーが白っぽくないのがわかります」と、その仕上がりに太鼓判を押した。

また価格感についてもコメント。「サイドミラーだけでなくバックカメラの汚れ防止に使えるのもいいですよね。塗布したあと拭き取ればすぐに落とせるので、失敗を恐れず何度も再施工できるのも助かる。200mlの容量で税込1,850円は安い！」と、リーズナブルで購入しやすく、満足感があるカーケア用品だと評価した。

頑固な「鉄粉」を一掃！『鉄粉除去剤』

カー用品店「ジェームス」公式YouTubeチャンネルで、これまで多くの洗車用品を紹介しているYouTuberのいまむー氏が、年末年始の洗車アイテムとしてオススメするのはBPROの『鉄粉除去剤』だ。全国のジェームスでBPRO製品の店頭販売が開始された2025年7月に、洗車マニア向けブランドのひとつとして、いまむー氏は同チャンネルでBPROブランドや各製品の特徴ついて解説している動画が投稿されている。

2025年7月に、いまむー氏が「ジェームス」公式YouTubeチャンネルでBPROの各種製品を紹介

いまむー氏は「ジェームスでの取り扱い開始をきっかけにBPROを知りました。今年の7月に投稿した動画でも言っていますが、プロ向け製品として高い性能がありながら、初心者でも使いやすくて価格が安い！ 特にオススメの『鉄粉除去剤』は鉄粉を落とす力がとても強力で、これは使えるなって思いましたね」と評価する。

今回は、ホイールに『鉄粉除去剤』を塗布して効果のほどを検証した。まず初めに、ホイールに砂やホコリが付着していないか確認。付着していた時は水で洗い流す必要がある。目で見てわかるような砂やホコリがない状態で、ホイール全体をスプレーしていく。

いまむー氏に使用感を聞くと「スプレーした時に、ミスト状に大量にたっぷり噴射されるところがいいですね。塗布した後にスポンジで擦ったり、液剤を伸ばしたりしなくても、スプレーしただけで全体的に吹きかけられる」と、施工面でのメリットを語る。

強力な反応と「ニオイ」の少なさ

いまむー氏は、スプレー塗布時の “ ニオイ ” について言及。「基本的に鉄粉除去剤には、独特の強いニオイがする成分が使われていることが多いんですが、BPROの『鉄粉除去剤』は他の類似商品と比べてニオイがかなり抑えられていて、全く気にならない」と、施工中にニオイの不快感がなく使いやすいことを高く評価した。

スプレー塗布後、2～3分ほど時間が経過すると、透明だった液剤がじんわりと紫色に変化した。鉄粉が付着している部分だけが紫色に反応したことがわかる。 紫色の反応を確認できたら、スポンジやブラシなどを使ってホイールを洗う。たっぷり水を使って『鉄粉除去剤』をすすいだら、乾燥した洗車ウエスなどで水分をしっかり拭き取れば完了だ。

いまむー氏に『鉄粉除去剤』の価格感についてコメントを求めたら、コストパフォーマンスが良いと即答。「たっぷり噴射できてしっかり鉄粉に反応し、ニオイも気にならない。このクオリティで容量500mlが税込1,570円は本当に安いと思いますよ」と断言した。

ボンネットにも『鉄粉除去剤』を試す

今回はボンネットでも『鉄粉除去剤』を試してみた。汚れが目立っていないボンネットにスプレー塗布し、2～3分ほど放置。見た目では鉄粉があるようには見えなかったのだが、部分的に紫色の反応が現れ、鉄粉が付着していたことがわかった。ホイールと同様、最後はボンネットに水をかけて『鉄粉除去剤』をすすぎ落とし、洗車ウエスなどで水分を拭き取れば終了だ。

定番人気『スケールリムーバー』で美しさを取り戻す

また今回は、水垢・ウロコ汚れ除去で定番人気のBPRO『スケールリムーバー』を当編集部スタッフが試してみることに。シルバー塗装のバンパーグリルにスポット的な水垢を発見。この水垢をしっかり除去できるのか？ クロスに適量の『スケールリムーバー』を含ませて水垢部分に塗り込んでみると、すぐに水垢を除去できた。

水ジミが目立つブラック調のAピラーにも施工してみる。施工の効果がわかりやすいように、養生テープを貼った状態で『スケールリムーバー』を適量含ませたクロスを使ってAピラーに塗り込む。あまり時間をおかず、養生テープを剥がして効果を確認すると、塗り込んだ部分は黒さが増し、塗り込んでいない養生テープの境目から先は白っぽく水ジミが付着しているのがわかる。水垢やウロコ汚れが除去され、艶やかなブラックが蘇った。

ジェームス美浜店スタッフに聞く「BPRO」の評判

今回の製品レビュー取材に協力頂いた「ジェームス」美浜店の販売スタッフに、BPRO製品の評判を聞くと、2025年7月の取り扱いを開始直後から反響があり、好調が続いているようだ。

「特によく選ばれているのは『鉄粉除去剤』と『スケールリムーバー』ですね。『鉄粉除去剤』はすぐ在庫がなくなってしまうほどでした。BPRO製品を選ばれているお客様は、洗車用品に詳しくDIY洗車に慣れている30～40代の男性が多い印象です。店頭で初めてBPRO製品を知るという感じではなく、事前にYouTube動画などを見て商品の特徴や効果を理解されているようです。当店では多彩なカーケア・ブランドを取り扱っていますが、他ブランドと比べてBPRO製品はリーズナブルな価格設定のため、お客様が手に取りやすいのだろう思います」とコメント。また、これまでEC販売限定だったBPRO製品が、ジェームス店頭ですぐ手に入るようになったことも好調の理由なのではないかと、販売スタッフは意見を述べた。

しのピー氏といまむー氏がオススメするBPRO製品を実際に使ってみて、高い性能と施工のしやすさをしっかり実感できた。施工の効果がわかりやすく、大容量で納得感がある価格設定も嬉しい。洗車納めのカーケア用品のひとつとして、ぜひBPRO製品を試してみてはいかがだろうか。

今回、製品レビューで紹介した商品を含め、BPRO製品は全国のカー用品店「ジェームス」で販売中。年末年始の愛車のボディケアを行う前に近隣の「ジェームス」に立ち寄って、ぜひBPRO製品を手にとってほしい。※なお、一部店舗では取り寄せ対応になる場合もある。

【参考情報】

YouTube チャンネル「車の大辞典cacaca 」www.youtube.com/@cacaca_car

車の大辞典cacacaは“辞典”として自動車の難しい用語や部品・パーツの名称などを解説。それだけでなく、車にちょっと詳しくなったことで楽しめる「世界の車の話」や「おもしろ車情報」なども提供。こういった情報を通して視聴者の生活の中で「こんな話知ってる？」と話題の一部として使ってもらえることを喜びとしている。

水滴が付かない？BPROのサイドミラー超撥水コートを使ってみた！

YouTube チャンネル「ジェームス／洗車チャンネル」www.youtube.com/@jms_car_item/featured

トヨタモビリティパーツ株式会社が運営するカー用品店「ジェームス」公式チャンネル。洗車用品をはじめとした、様々なカー用品をレビューしている。

【洗車用品革命】なんと夏も！新しい洗車マニア向けメーカーを取扱開始します！！

【撮影協力】

カー用品店「ジェームス」美浜店（千葉市美浜区幸町1丁目21-5） www.jms-car.com/shop/kanto/00135_mihama/

千葉県にあるカー用品・カーメンテナンス店。国道14号千葉市役所より幕張方面1km。

定休日：毎週火曜 営業時間：10時～19時 TEL：043-245-3911