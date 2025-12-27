カーディテイリング関連出展が70以上！ PPFや洗車用純水などIAAE 2026 出品予定商材

幅広い自動車関連事業者のビジネス活性化を目的として、2026年2月12日～14日の三日間、東京ビッグサイトで開催される『第23回 国際オートアフターマーケットEXPO 2026（IAAE 2026）』は、1999年まで開催された「カーメンテナンス＆ディテイリングフェア」を源流に持つため、カーディテイリング関連の出展が多い特徴がある。

2月12日に開幕する「IAAE 2026」は、過去最大規模の378社（国内246社・海外132社／2025年12月17日時点）が出展を予定。2025年12月25日時点の速報では、378社のうち、70を超える国内外の出展者がカーディテイリング関連商材の訴求を予定していることがわかった。

「PPF」関連の訴求が多い傾向

カーディテイリング関連出展で今回、特に目立っているのは、ボディ塗装面を保護するためのペイントプロテクションフィルム（PPF）関連で、10社以上の出展者がPPFを訴求する。複数のPPFブランドが勢揃いするため、各ブランドの特徴や機能性などをまとめて把握できる絶好の機会になるだろう。車両の長期保有化や中古車価格の高騰がますます進む市場背景のもと、PPF施工需要の拡大が期待されていることが窺える。

また、洗車用純水装置の出品も多い傾向で、洗車サービスを強化したい自動車アフターマーケット事業者にとって有益な情報収集の場となる。このほか、ボディコーティング剤、ウインドウフィルム、ラッピングフィルム、ポリッシャーなど各種電動工具、バフ、コンパウンド、防錆剤、防食処理、デントリペア、ガラスリペア、技術トレーニングなど、プロ向けの本格的なカーディテイリング関連情報が一堂に集結する。

「IAAE 2026」カーディテイリング 出展者＆商材情報を一挙公開

「IAAE 2026」では、商材の展示だけでなくブース内での実演や、セミナー会場でカーディテイリング関連商材のプレゼンテーションを予定している出展者も多い。会場に訪れることで、施工のしやすさや商材の特徴、効果などを直接的に見定めることができる。現時点（2025年12月25日時点）におけるカーディテイリング関連の出展者名および出品予定商材情報は以下の通り。なお、入場には「IAAE 2026」公式Webサイトから事前来場登録が必要となる。

▼「カーディテイリング関連」出展社・主な内容▼ 2025/12/25時点

※開催時 一部内容が変更となる場合もある。

・旭エンジニアリング

ガラスリペア補修剤

・アスカテック

抗菌消臭関連製品

・アスナル

コンパウンド、セラミックコーティング剤

・ALNEX

ペイントプロテクションフィルム施工店事業トータルソリューション

・arinomama

セラミックコーティング剤、ドライアイス洗浄機、ペイントプロテクションフィルム

・石原ケミカル

自動車補修用光沢仕上げ剤、ダブルアクションポリッシャー専用コンパウンド

・イチネンケミカルズ

防錆剤、油膜取りクリーナー

・ウルトジャパン/Tunap

ボディコーティング剤、防錆剤、ガラスリペア

・SPK

ボディコーティング剤

・STEK-JAPAN

ペイントプロテクションフィルム

・XPEL Japan

ペイントプロテクションフィルム

・オーセンテック

洗車用純水装置

・オーニット

オゾン脱臭機、オゾン除菌消臭

・ONYXHIELD

ペイントプロテクションフィルム

・カーエアコンクリーニング/CARVO

カーエアコン消臭・エバポレーター洗浄、洗車タオル、ポリッシャー、バフ

・カーテックジャパン

コーティングシステム、カーディテイリング専用ケミカル品、ポリッシャー、バフ、コンパウンド

・カーメイクアートプロ

ボディコーティング剤、ケミカル品、各種フィルム

・神風コレクション

カーディテイリング関連商材

・QUAD-JAPAN

TPUインクジェットフィルム、TPUカラープロテクションフィルム

・クリーン

業務用脱臭機

・グリーンライフ

洗車用純水器、高圧洗浄機、ホースリール

・クリスタルプロセス

カーディテイリング用液剤

・クルーズ

クリーンケミカル、中古車仕上げ・コーティング内製化支援

・ケヰテック

ポリッシャー、バフ、コンパウンド、研磨技術

・KTZ

カーディテイリング専門ライト

・Koch-Chemie Japan

ドイツ発カーディテイリング関連商材

・古河薬品工業

各種ケミカル

・コスモステクノ・コーポレーション

各種コーティング剤（ボディ用・ウインドウガラス用・未塗装樹脂用・ヘッドライト用・ホイール用）、スケール除去剤、鉄粉除去剤

・四国工房/HBC system JAPAN

アルミホイールリペアマシン

・重光商事

マイクロファイバータオル

・シバタ

洗車機用純水機、ウルトラファインバブル

・ジョイボンド

研磨ネンド、洗車用品

・スチール・ワン

カーケアソリューション

・スペシャルワン

防錆剤、防錆事業トータルコーディネート

・ソフト99オートサービス

各種フィルムおよびツール・設備機器、技術講習、施工サービス

・ソフト99コーポレーション

ガラス系ボディコーティング剤、洗車用品自販機販売システム

・HYPER WATER

超純水洗車専用浄水ユニット

・タイヤナノベール

タイヤトレッド面専用コーティング剤

・ダイワプロテック

ガラス系コーティング剤

・タツタ電線

防食スプレー装置

・ChampNet Industrial

研磨・除錆・表面仕上げプロセス提案

・テクノトゥールズ

ポリッシャー、バフ、コンパウンド

・デザインラボ

カーラッピングフィルム、ペイントプロテクションフィルム、施工道具

・T.キュアシャイン

タイヤコーティング剤

・DCK

ポリッシャーなど各種電動工具

・DELECTO

フロントガラス保護用プロテクションフィルム

・DEWALT

各種電動工具

・DRS Automotive Solution Japan

ペイントレス・デントリペア

・トラストデント

デントリペアスクール、デントリペア技術認証、デントリペア施工

・NAGARA CARWASH

各種カーケア用品

・ナノゾーンコートサービス

光触媒の車内抗菌・抗ウイルス・消臭コーティング

・日本ウインドウ・フィルム工業会

最新カーフィルム技術紹介

・日本ジェット・オン株式会社

カーディテイリング関連システム

・日本デントショップネットワーク

デントリペアスクール、デントリペア工具、国際デントリペア大会・展示会案内

・日本自動車フィルム協会

最新自動車フィルム技術・施工ノウハウ紹介

・ネットワーク

ガラス系コーティング剤

・ファブナード

RO純水機

・フォンシュレーダー・ジャパン

ルームクリーニングツール（機械・ケミカル）・サービス

・BTO

各種コーティング剤、法人会員専用ECサイト

・BULLET

ポリッシャー、コンパウンド

・Profilm Advanced Materials Japan

ペイントプロテクションフィルム

・プロヴァイド

カーディテイリング技術講習

・プロスタッフBeauty1

ノンブラシ洗車機

・マツキ

カーディテイリング関連工具

・磨研

ボディコーティング剤、ポリッシャー、コンパウンド

・ミルウォーキーツール・ジャパン

ポリッシャーなど電動工具

・ゆたか磨材

カーディテイリング用磨き商材

・リンレイ

コーティングビジネス導入事例、清掃ソリューション

・ReMobil

ガラス水垢・ワイパーキズ研磨技術

・ワイエムジーワン

ラッピングフィルム、ペイントプロテクションフィルム

・若羽

ラッピングフィルム、シーリング撤去用各種ツール